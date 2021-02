Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 febbraio 2021/ Previsioni Pesci, Scorpione e Cancro

C’è grande curiosità per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox anche per le previsioni relative ai segni d’Acqua. Le ha fornite il celebre astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Cosa devono aspettarsi i nati sotto il segno di Pesci, Scorpione e Cancro in questa giornata di oggi lunedì 15 febbraio 2021? Non ci resta che scoprirlo subito…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Pesci e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo il viaggio tra i segni d’Acqua con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che riguardano il Pesci: La fine di febbraio sembra regalare una Venere molto interessante, capace di soddisfare la voglia di amore che segna queste giornate. Nutrire un buon ottimismo potrebbe aiutare ad accettare alcune situazioni.

Le previsioni riguardano anche i nati sotto il segno dello Scorpione: Le piccole tensioni che sembrano toccare questa giornata potrebbero protrarsi fino a mercoledì, rendendo difficoltoso mantenere un atteggiamento misurato. Nervosismo e preoccupazioni potrebbero regalare un po’ di confusione, ma a partire da giovedì si potrà apprezzare un buon miglioramento.

Cancro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda i segni d’Acqua si chiude con il Cancro: La presenza della Luna in quadratura sembra indicare la presenza di piccoli malesseri con cui potrebbe essere necessario fare i conti, e che si potrebbero estendere anche all’inizio di questa nuova settimana. Attenzione a non lasciarsi prendere dalla nostalgia rimpiangendo qualcosa per cui non è più tempo.

