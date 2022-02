Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 febbraio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: le stelle…

Un nuovo giorno è appena cominciato e l’Oroscopo Paolo Fox non manca neppure oggi. Come saranno le vite dei 12 segni dello zodiaco in questo 15 febbraio? Ce lo dice l’astrologo attraverso Radio Latte Miele. Qui le previsioni dei segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, giorni forti

Ariete, in questi giorni sei forte nelle tue reazioni, sei un vero combattente: questo è normale perché veramente senti che sta arrivando tanta energia e questa settimana non mancherà affatto. Puoi quindi star tranquillo, saranno giorni “strong”. Poi ci sarà anche un momento in cui tornerai a pensare a tristi trascorsi, ma non preoccuparti, è normale sentirsi un po’ nostalgici a volta. Come racconta nell’Oroscopo Paolo Fox, l’Ariete ha sempre questa voglia di abbattere qualsiasi tipo di ostacolo, soprattutto superare qualsiasi momento di fiacca. Adesso tu potresti anche lottare per mantenere un rapporto, che sia d’amore o d’amicizia. Quelli che si sono un po’ dimenticati dovranno fare ammenda.

Leone e Sagittario, l’amore secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Leone, oggi bisogna dire che questa Luna nel segno porta un bel vigore. È proprio il caso di cantare “o Sole mio!”, perché questo Sole adesso ti guida verso nuovi orizzonti: cerca di sfruttarli a pieno. Peccato che questa settimana sia un po’ pesante: potresti sentir voglia di star fermo o un po’ di stanchezza fisica e quindi, ogni tanto, c’è qualcosa che non va e c’è bisogno di fermarsi. Tutto quello che ti viene dato sarà importante per il futuro, quindi sfruttalo a pieno. C’è anche chi da poco ha avuto una conferma o un avanzamento: quello che adesso devi cercare è l’amore e, in particolare, se ci sono dei contrasti, risolverli al più presto. Questo è il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox per te.

Sagittario, che bello questo cielo! Sapete che “l’amore non è bello se non è litigarello”, si diceva un tempo. Questo perché quando c’è qualche scontro l’amore si rafforza, almeno in casa Sagittario, perché il Sagittario è un segno di fuoco e quindi va a caccia di prede e non vuole vivere relazioni senza stimoli: ha sempre bisogno di un confronto, di un qualcosa che tenga vivo il rapporto. L’Oroscopo Paolo Fox dice che ti servirà questo periodo e anche quello di marzo, per ravvivare il rapporto di sempre e, se ciò non fosse possibile, per trovarne uno nuovo. La casa e le questioni legate al lavoro sono importanti: c’è qualche piccolo problema da risolvere e potrai farlo affidandoti a mani esperte.

