Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la giornata

Oroscopo Paolo Fox previsioni del 15 febbraio 2022 di Gemelli,Bilancia e Acquario

Giornata appena iniziata e l’Oroscopo Paolo Fox è sempre pronto a farci compagnia e a darci qualche dritta su cosa dobbiamo aspettarci. Come andrà la giornata? Come sarà il martedì di Gemelli, Bilancia e Acquario, segni di aria? Scopriamo cosa dice l’astrologo sui canali di Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli in cerca di avventure

Gemelli, voi avete sempre bisogno di vivere avventure, in ogni momento. Quando ti piace qualcuno inizi a fantasticare e questo è tutto sommato bello, ma poi se sei così fortunato da trovare veramente la persona che ti fa sognare ad occhi aperti, allora davvero diventi ancora più innamorato: l’amore potrebbe riservare delle sorprese… Marzo, se parliamo di novità in questo senso, sarà un mese importante secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Giornate molto interessanti per quanto riguarda i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, qualche scoglio

Bilancia sta recuperando tono dopo un periodo vissuto un po’ giù. Quelli appena passati sono stati mesi stimolanti ma anche molto faticosi. Ci sono poi anche Bilancia che dall’oggi al domani si sono ritrovati ad affrontare uno scoglio e superarlo. Ma ecco che puoi nuovamente ripartire, come dice l’Oroscopo Paolo Fox! Ma c’è anche una lettera, un messaggio, una comunicazione che non ti aspettavi di avere e quindi adesso c’è un’indecisione che bisogna superare. Se hai la persona giusta al tuo fianco, puoi confrontarti e ripartire.

Acquario, sei troppo su di giri, sei nervoso. Questo è il segno che non vuole avere problemi ma soprattutto che non vuole avere limiti e in questo periodo, purtroppo, qualche limite va accettato. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: non attaccarti alle vecchie abitudini, proprio tu che ami l’insolito, che ami il futuro! Un po’ di pigrizia, soprattutto per chi ha ascendente Pesci o Cancro, potrebbe lambire questo cielo, anche se sarebbe un peccato. Saturno nel segno impone di leggere meglio dentro di te, per scoprire anche una serie di grandi ricchezze interiori. Fra oggi e domani non fate troppo: un po’ di nervosismo c’è.



