Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: amore e salute

Oroscopo Paolo Fox previsioni del 15 febbraio 2022 di Vergine, Toro, Capricorno

Nuova giornata, nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Come saranno oggi le stelle per i 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’astrologo attraverso i canali di Radio Latte Miele. Toro, Vergine e Capricorno: tutto ciò che c’è da sapere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2022/ Tutto su Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Toro, c’è stanchezza

Toro… Non ti stancare! Questo inizio di settimana è un po’ sotto pressione: hai affrontato delle sfide importanti che ti hanno tolto qualche energia. Mi raccomando soprattutto a coloro che hanno un’attività in proprio oppure che hanno dovuto spendere soldi per la casa. In questo momento il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox è rivolto verso coloro che hanno dei dubbi: risolveteli, perché poi a marzo, soprattutto per quanto riguarda l’amore, potrebbero nascere dei piccoli conflitti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 febbraio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

Vergine e Capricorno, il futuro secondo Oroscopo Paolo Fox

Vergine, quello di questo periodo è un oroscopo agrodolce. Perché è un po’ dolce? Se hai un’attività in proprio o se hai delle situazioni importanti, potresti avere ottenuto delle cose in più. Allo stesso tempo è un po’ agro, perché questa situazione ti mette di fronte alla necessità di dire un no, o magari di contrariare chi si aspetta che tu dica una certa cosa che non hai assolutamente intenzione di dire. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: non devi lasciarti travolgere dagli eventi, ma cercare il mutamento e fissare più intensamente questa stella del futuro che è comunque splendente per te.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 febbraio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni…

Il Capricorno non ha grandi problemi in questo periodo, se non qualche ansia per il futuro, come se in questi giorni si rimettesse in discussione la partecipazione a un lavoro o a una situazione particolare che sta vivendo. Allora, racconta l’Oroscopo Paolo Fox che nuove prospettive ce ne sono, anche se non è semplice. Questo segno vuole infatti delle certezze e al momento non è possibile firmare un accordo e anzi, ci saranno dei Capricorno che devono mediare per ottenere ciò che vogliono. Diverso è invece il discorso amore: non è più fra le onde alte del destino ma sembra molto più tranquillo. Chi vive un rapporto clandestino farà una scelta, chi vive un amore in primo piano lo evidenzierà e chi non ha un amore potrà cercarlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA