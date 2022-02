Oroscopo Paolo Fox oggi 15 febbraio 2022/ Tutto su Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox previsioni del 15 febbraio 2022 di Cancro, Pesci, Scorpione

Inizia una nuova giornata: come sarà? Come andranno le cose in amore, lavoro, fortuna e famiglia in questo martedì 15 febbraio? Cosa dobbiamo aspettarci? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox sui canali di Radio Latte e Miele. Qui l’analisi di Cancro, Scorpione e Pesci, segni di acqua.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, se vuoi essere felice…

Cancro, non è un periodo grandioso, ma stai tranquillo: piano piano si recupera. Tu sei un po’ nella stessa situazione astrologica di altri segni come l’Ariete e la Bilancia, che hanno avuto un briciolo di incertezza, magari anche hanno rivisto le proprie posizioni nei confronti dell’amore e in qualche caso nei confronti del mondo. Molti, non tutti, hanno avuto delle vere e proprie crisi esistenziali, hanno dovuto ridefinire i propri standard, capire quali fossero le nuove situazioni da seguire e così anche l’amore è stato messo a dura prova. L’Oroscopo Paolo Fox ha un consiglio importante per te: se vogliamo essere felici, sereni, dobbiamo essere anche in grado di comprendere gli altri e questo non è sempre semplice, anzi.

Scorpione e Pesci: che giornata sarà secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox?

Scorpione, come sarà la tua giornata? Il passato ogni tanto ritorna, anche perché voi non riuscite a dimenticarlo così facilmente. Quando lo Scorpione dice: “Non voglio più sentir parlare di quella persona che mi ha fatto del male, voglio voltare pagina!”, sì, magari lì per lì ci si riesce poi però i vecchi dolori tornano. Attenzione ai rapporti familiari: quelli genitori figli sono all’insegna di una comprensione part-time, adesso bisogna stare attenti ad ogni dettaglio. Quindi se c’è un po’ di fastidio e agitazione non bisogna lottare per ottenere le cose, ma magari farsi scivolare tutto addosso. L’Oroscopo Paolo Fox ha solo un consiglio per te: lima qualche incomprensione, è la mossa migliore per tutti.

Pesci, con te in questo periodo la cautela è d’obbligo. Come dice l’Oroscopo Paolo Fox, sei un segno zodiacale che passa da momenti di grande impeto ed entusiasmo ad altri in cui sembra quasi in cui non ci sia la forza per completare le cose. Puoi però sorridere: più ci avviciniamo a marzo e meglio sarà. A breve festeggeremo anche il Sole nel tuo segno: una bella risorsa da sfruttare. Questo Marte è positivo: risveglia in te l’attenzione e la creatività. Dai più fiducia alle nuove idee. Ricorda sempre che il desiderio di amare aumenta: chi è in coppia avrà forza e creatività. Amore e famiglia torneranno in primo piano: se hai una storia finita o problematica con un Gemelli o un Sagittario, la pazienza dovrà essere doppia, ma anche in questo caso è sempre meglio essere speranzosi e guardare al futuro. Il meglio arriverà presto.



