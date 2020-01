Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2020/ Capricorno, Acquario, Pesci, Bilancia e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 15 gennaio 2020

L‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare Bilancia, Scorpione e Sagittario. La Bilancia vuole ritrovare un equilibrio mancato, si è strateghi in tutto. Se in tanti discutono si sa come fare e trovare escamotage. A volte gli esperimenti diplomatici riescono altre volte ma in altri momenti no. In amore si detesta chi mette alle strette. Lo Scorpione deve risolvere al più presto i problemi d’amore. In qualche modo tutti i nati Scorpione si sentono sotto pressione, si è polemici nelle relazioni. Il Sagittario è appesantito, attenzione a non affaticarsi, tensione ora si riversa nell’ambiente. Forse mancano stimoli, si deve are tutto con calma. Le relazioni che nascono ora sono importanti. Chi ha ascendente Leone, Sagittario o Ariete ha inoltre la possibilità di guadagnare qualcosa.

Paolo Fox, oroscopo Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo questo viaggio nell‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con Capricorno, Acquario e Pesci. Il Capricorno ha tanti pianeti nel segno, si deve affrontare un esame entro primavera, c’è chi deve ottenere un consenso o superare un esame, sarà vinta la prova e in ogni caso non ci si deve crogiolare mai. Si è scrupolosi e non ci si sente mai sugli allori. Momento di forza in primavera. L’amore può tornare protagonista. L’Acquario deve vivere con molta passione tra mercoledì e venerdì. Si possono riscoprire sentimenti e amicizia, tre giorni di interesse. Qualche ritardo se si devono ottenere concessioni, ci si scontra per ottenere delle cose che spettano ma sono difficili. I Pesci devono analizzare la propria vita, tante riflessioni e devono agire quasi subito. Aprile è ostile e complicato e anche per le coppie non è esclusa affatto una decisione. Pianeti ottimi per risolvere una questione legale. Chi ha aperto cause e dispute può aprire una mediazione.

