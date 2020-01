Oroscopo Paolo Fox oggi 15 gennaio 2020/ Leone, Gemelli, Toro, Cancro e…

Oroscopo Paolo Fox di oggi

L’analisi dell‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele parte come sempre da Ariete, Toro e Gemelli. L’Ariete nel lavoro o ha cose inutili o vuole cambiamenti e variazioni. Apportare cambiamenti è possibile ma non si deve avere fretta. Si aspettano un po’ di cose che non arrivano. L’attesa è più stancante se si aspettano soldi o se si deve vendere qualcosa ma anche se deve acquistare. Il Toro può reagire alle provocazioni, forti sbalzi di temperatura e necessità di coprirsi, soprattutto la gola. La settimana nella sua seconda parte aiuterà però a debellare i fastidi che si hanno in amore. Giornata efficace nei rapporti con gli altri. I Gemelli ha un giorno che porta discussioni. Agitazione nata lunedì pomeriggio, si va verso un cielo importante. Anno fatidico, soprattutto per chi si vuole sposare o aver un figlio. Venere inizia un transito bellissimo. Da primavera tutto è possibile. L’anno scorso si è stati messi in guardia dallo sprecare emozioni, ma ora è valido il contrario.

Oroscopo: Cancro, Leone e Vergine chi al top?

Ora invece soffermiamoci su Cancro, Leone e Vergine sempre analizzando l’oroscopo di Paolo Fox. Il Cancro ha una settimana partita sottotono, ci sono opposizioni planetarie. Si vogliono più soldi o più voce in capitolo? Attenzione a non pretendere l’impossibile. Nel lavoro tante polemiche. Prima di primavera non si possono discutere di certi progetti C’è bisogno di pazienza. Attenzione con Ariete e Capricorno. Il Leone deve affrontare un cambiamento e subire un distacco, chi ha attività che non funzionano e anche i liberi professionisti o chi ha lavori fissi devono fare altro. I più giovani potrebbero fare più lavori, sarebbe utile guardare l’orizzonte a 360 gradi. L’amore porta emozioni giovedì. La Vergine ha un grande oroscopo, chi ha un’attività in proprio lo vede subito. Entro febbraio e marzo ci saranno grandi momenti e possibilità di vittoria. Ore di riflessione, si deve pensare a cosa conviene fare, se l’amore sembra lontano forse si pensa troppo al lavoro o si gioca sulla difensiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA