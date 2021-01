Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 gennaio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

OROSCOPO PAOLO FOX 14 GENNAIO 2021 PER I SEGNI D’ARIA

Diamo uno sguardo ai segni d’aria tratti dall’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 15 gennaio 2021. Si tratta di Gemelli, Bilancia e Acquario, andiamo a vedere cosa ha detto da vicino alla nota emittente radiofonica.

OROSCOPO GEMELLI: TEMPO DI QUESTIONI PRATICHE

Gemelli: In queste giornate secondo l’oroscopo Paolo Fox chi si trova a vivere complicazioni sul piano sentimentale dovrebbe affrontare la questione durante questo venerdì per cercare di non incappare in contrasti durante un fine settimana che sembra preannunciarsi piuttosto teso. La giornata di oggi potrebbe contribuire a rimettere a posto alcune complicate situazioni legate al passato.

BILANCIA E ACQUARIO, ECCO COSA CI SVELANO LE STELLE DELL’OROSCOPO DI PAOLO FOX

Bilancia: Questo fine settimana potrebbe aiutare qualcuno a prendere coscienza delle trasformazioni che stanno per avvenire, ma alcuni successi potrebbero tardare ad arrivare. A partire da Febbraio inizierà una fase molto importante e ricca di opportunità, anche se qualcuno potrebbe continuare a desiderare qualche certezza in più.

OROSCOPO ACQUARIO: FORTE IRASCIBILITA’

Acquario: Analizzando l’ultimo segno dell’oroscopo Paolo Fox la presenza della Luna nel segno sembra indicare una forte irascibilità capace di riflettersi negativamente sulle relazioni interpersonali, dando origine a diversi contrasti. I grandi progetti tanto ambiti potrebbero incontrare qualche ostacolo: attenzione alle compagnie.



