Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: come andrà?

Il weekend è arrivato. Oggi, finalmente, è il tanto atteso sabato. C’è chi sfrutterà questo giorno per riposarsi, chi invece ne approfitterà per dedicarsi alla famiglia o a qualche passione riposta durante la settimana. Non mancano, poi, le persone che invece saranno impegnate a lavoro nonostante il giorno prefestivo. Qualsiasi sia l’impegno, come andrà la giornata? A dircelo è l’Oroscopo Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele. Qui le previsioni per Ariete, Leone e Sagittario, segni di terra.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 gennaio 2022/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dell’Ariete

Ariete, cosa aspettarsi da questo sabato? L’Oroscopo Paolo Fox dice che questo fine settimana potrebbe essere caratterizzato da un po’ di agitazione. Non c’è da allarmarsi, però: avrete comunque modo di continuare i vostri progetti per il futuro. Dopo l’inerzia dei mesi precedenti la passione vi aiuterà a superare i problemi e le sconfitte del passato. Guardate dunque al futuro con un sorriso: tempi migliori sono vicini.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 gennaio 2022/ Previsioni per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Leone e Sagittario

Leone, cosa dovete attendere da questa giornata? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, state lavorando su una grande idea per il prossimo futuro, ma attenzione a non andare oltre il realizzabile onde evitare la troppa fatica per la realizzazione concreta. Il periodo, comunque, è positivo ed intrigante dal punto di vista sentimentale, sopratutto grazie alla presenza positiva di Giove nel segno. Un consiglio, comunque, da non sottovalutare: attenzione a qualche amicizia particolare che potrebbe evolversi in qualcosa di più.

Sagittario, come andrà il vostro sabato? Potreste sentirvi leggermente sottotono, come dice l’Oroscopo Paolo Fox, ma riuscirete a recuperare il prima possibile. Alcuni progetti potrebbero subire un rallentamento ma le cose si movimenteranno in senso positivo sopratutto per i più propositivi. Per il prossimo futuro sono in arrivo ottime novità dal punto di vista professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

© RIPRODUZIONE RISERVATA