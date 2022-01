Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 gennaio 2022/ Previsioni per Cancro, Scorpione, Pesci

Anche questo weekend è arrivato. Oggi, sabato 15 gennaio, cosa dobbiamo aspettarci da questa giornata? A dircelo, come di consueto, è l’Oroscopo Paolo Fox, che attraverso i canali di Radio Latte Miele ha analizzato quello che sarà il sabato e in generale il weekend dei 12 segni zodiacali. Sarà una giornata differente per i 3 segni d’acqua, che vivranno momenti diversi, anche a causa della diversa posizione dei pianeti. Vediamo come andrà dunque per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata del Cancro

Cancro, cosa vi attende questo weekend? L’Oroscopo Paolo Fox prevede una giornata contrastante per voi. Questo weekend avrete la luna nel segno: questo supporterà la vostra necessità di chiarire alcuni discorsi aperti nei giorni precedenti. Attenzione però ad avere la giusta complicità con il partner, visti anche i momenti di lontananza che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Scorpione e Pesci

Scorpione, come sarà invece il vostro sabato? L’Oroscopo Paolo Fox ci dice che i prossimi due giorni saranno ricchi di novità. Quando cercate l’amore avete ancora alcune resistenze nell’esternare i vostri sentimenti, spesso anche punzecchiando l’altra persona. Attenzione però a non esagerare con persone particolarmente permalose: potrebbero rimanerci fin troppo male e il rapporto potrebbe essere messo a repentaglio.

Pesci, per voi i prossimi giorni saranno all’insegna dei sentimenti, sopratutto per chi sarà riuscito ad allontanare le persone negative. L’Oroscopo Paolo Fox ci dice che Venere e Giove garantiranno il massimo supporto per gli incontri e per il rafforzamento dei legami. Il cielo attuale promette grandi successi per sfide importanti nei prossimi mesi.

