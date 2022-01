Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 gennaio 2022/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

È arrivato il tanto atteso sabato, giornata di relax, riposo e tempo libero per molti ma anche di lavoro per altri. Gli impegni possono essere dei più svariati: ognuno ha i suoi, come del resto durante la settimana. Nonostante ciò, il filo conduttore della giornata potrebbe essere proprio l’Oroscopo Paolo Fox, che l’astrologo ci legge attraverso i microfoni di Radio Latte Miele. Come andrà la giornata dei 12 segni zodiacali? Scopriamo insieme quelli di Aria.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dei Gemelli

Cari Gemelli, cosa prevede per voi l’Oroscopo Paolo Fox? I prossimi due giorni saranno segnati dall’allegria. Ricordatevi di dare il giusto valore al transito di Mercurio nel segno. Nei prossimi mesi potranno arrivare ottime novità, sopratutto in ambito sentimentale. In particolare tra maggio e giugno l’amore vi renderà ancora più energici.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario

Bilancia, l’Oroscopo Paolo Fox ha un consiglio importante per voi in vista di questo sabato. Siate cauti nei discorsi che avvierete in questo fine settimana, in attesa dei cambiamenti previsti per marzo. Le tensioni del momento potrebbero generare un po’ di agitazione, soprattutto in amore dove sembra mancare la giusta complicità.

Acquario, cosa aspettarsi da questa giornata? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, attualmente ciò che manca è qualcosa dal punto di vista economico. Sentirsi troppo liberi spesso può scontrarsi con la realtà dei fatti. Questo fine settimana, non disperate, sarà comunque caratterizzato da emozioni importanti, anche se attualmente siete più concentrati sul lavoro che sui rapporti sentimentali.

