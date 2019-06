Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 15 giugno 2019: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo oggi sabato 15 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, sabato 15 giugno 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete ha finalmente la possibilità di rifarsi dopo un momento non facile. Ora si è forti e coraggiosi, pronti a lanciarsi in nuove avventure e alla ricerca della serenità che manca ormai da troppo tempo. Il Toro ha voglia di frequentare gente più simpatica, vuole ridere e non più pensare alle preoccupazioni. I Gemelli fanno spesso confusione perché hanno davvero molte cose da fare in questo periodo. Serve forza e determinazione per raggiungere i risultati, ma occhio a compiere degli errori di valutazione che possono creare grande scompenso e paura. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo a vedere cosa ha detto nell’oroscopo Paolo Fox per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Questo momento da la possibilità di farsi sentire più vivo e forte, ma si cammina su un terreno mobile. Chi aiuta può essere in imbarazzo, si potrebbe risentire di qualche fastidio. Toro: in questo fine settimana c’è voglia di vedere gente più simpatica, c’è voglia di ambientarsi e stare in luoghi nuovi. Non si ama vivere delle situazioni avventurose, ma in questo periodo ci si vorrebbe lanciare in situazioni nuove. Gemelli: capita spesso di fare confusione per le molte cose da fare. Nel lavoro c’è qualche ostacolo che frena. Cancro: in questo fine settimana c’è più libertà. Se si riconferma ciò che si è sempre fatto, ci sono comunque cambiamenti in vista.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina e soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: non si è i tipi che si lasciano corrompere da ricatti di tipo morale. Non ci si ferma mai, si vuole dare tanto agli altri ma non ci si sente obbligati. Si è in grado di fare grandi promesse in amore, ma quando le cose non vanno come ci si aspetterebbe si tende a fuggire. Bisogna gestire gli alti e bassi con attenzione. Capricorno: ci vuole pazienza, tutto ciò che si progetta a fine anno sarà concreto. Si sta ricostruendo la propria vita, non c’è paura di questo. Acquario: tra sabato e domenica si dovrà vivere qualcosa di nuovo. Se non ci si allontana da certi pensieri, si rischia di sbagliare nei rapporti con gli altri. Pesci: una piccola bugia per togliersi d’impaccio può causare una grande reazione, nei prossimi giorni serve cercare di rimanere sereni. Alcune relazioni sono interrotte, o stanno per terminare e probabilmente si è cercato sfogo altrove. Se c’è qualcosa che non va è necessario parlare. Buone novità per il lavoro, bisogna curare solo qualche piccolo dettaglio.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il giro dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si vivranno due giornate interessanti, utili per coloro i quali hanno voglia di viaggiare. Vergine: si sta vivendo delle giornate di prova, si cerca di capire se una situazione è importante oppure meno. Sono delle giornate critiche solo se ci sono situazioni non chiarite nel passato, lo stress potrebbe procurare qualche piccolo disagio a livello fisico. Per far valere le proprie opinioni spesso si sta male, bisogna curare la propria alimentazione. Bilancia: E’ il momento giusto per parlare con chi non ha capito per cercare di chiarire alcune situazioni importanti. Forse è il caso di gestire tutto con lucidità, cercando di vivere il rapporto con le persone che si ha cuore con sincerità. Scorpione: si deve andare con ordine nelle cose. Non è un periodo florido per le finanze, si vorrebbe fare altro ma non ci sono i soldi. Se nel lavoro si è subordinati è meglio seguire una strada che non piace, ma è necessario farlo.



