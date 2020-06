Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 giugno 2020/ Lavoro e amore, quali i segni al top?

Pubblicità

Ecco i segni top dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per oggi 15 giugno 2020. L’Ariete si trova a vivere una giornata decisamente densa di passione e con una Luna intrigante che permette di rimettersi in gioco. Il Toro ha grande voglia d’amare e di mettersi in gioco, non si devono assolutamente però ripescare dei problemi legati al passato e magari delle discussioni che sono state giustamente archiviate. La Vergine vive un periodo positivo anche se c’è da dire che i weekend sono al momento scarichi di emozioni con delle difficoltà non semplici da gestire. L’Acquario sta vivendo un momento che potrebbe essere potenzialmente molto intrigante, si deve però avere la forza di raggiungere i risultati che ci si era ripromessi da diverso tempo. Venere è davvero molto interessante e può regalare dei colpi di scena non di poco conto con incontri interessanti in rubrica.

Pubblicità

OROSCOPO LAVORO – E il lavoro? Ecco cosa ci racconta l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro non deve assolutamente rievocare qualcosa che nel passato ha dato fastidio e che ormai da tempo si può considerare chiuso. Il Cancro vive una situazione che crea molto preoccupazione e che sembra monopolizzare l’attenzione di alcune persone. Il Leone invece si sente chiuso da preoccupazioni professionali non facilissime da gestire. Alcuni potrebbero trovarsi di fronte a un disagio causato proprio da questo. Forse è il caso di fare il punto sul momento e provare a vivere tutto con maggiore tranquillità, affrontando ovviamente i problemi che si pongono sul proprio percorso. Giove è decisamente dissonante in questo periodo e potrebbe portare a delle situazioni non chiare sul posto del lavoro. Il consiglio rimane quello di essere chiaro con chi in questo momento non si pone come dovrebbe. Forse è il caso di capire che la trasparenza è l’unica soluzione per stare meglio.

Pubblicità

OROSCOPO AMORE – E ora passiamo all’amore. Il Toro si trova di fronte a delle giornate decisamente ricchi di voglia di incontri e d’amore. Forse è il caso di capire che potrebbero esserci delle situazioni da chiarire e che queste vanno affrontate con grande attenzione. Per i Gemelli questo è un periodo intrigante che permette di costruire qualcosa di importante. Inoltre è particolarmente florido proprio il campo dell’amore. Le emozioni che si sviluppano in questo periodo possono sicuramente rivelarsi importanti verso il futuro. Il Cancro è in un momento professionale che crea molta tensione, forse è il caso di capire che non si può avere tutto perché questa tensione rischia anche di impedire la possibilità di godersi l’ottimo transito di Venere che in questo periodo porta buone notizie proprio in amore. Il campo dei sentimenti invece dovrebbe essere quella che permette di uscire dalla confusione causata dal lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA