Oroscopo Paolo Fox oggi 15 giugno 2020/ Vergine, Leone, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 giugno 2020: Vergine e Leone

Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox la Vergine: Nonostante i fine settimana sembrino portare un po’ di agitazione, il periodo sembra essere molto positivo. Questa situazione astrologica promette importanti novità nel corso delle prossime settimane.

Leone: La necessità di accettare alcuni compromessi legati agli aspetti lavorativi potrebbero creare un po’ di disagio. Qualcuno potrebbe trovarsi a dover riorganizzare alcune situazioni per fronteggiare dei mancati riconoscimenti esterni verso il proprio lavoro: Saturno opposto invita a salvare solo le situazioni più promettenti.

E ora per l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Bilancia: Giove dissonante sembra indicare situazioni non troppo chiare all’interno di alcune questioni lavorative, generando qualche ritardo e numerose incertezze. Buone possibilità in amore, specialmente per le storie che iniziano a delinearsi durante questo periodo.

Scorpione: La capacità di sfruttare l’ironia per far fronte ad alcuni piccoli problemi si presta ad essere un buon sintomo della situazione di forza di questa giornata. Chi si trova ad affrontare una situazione piuttosto complessa potrebbe trovarsi ad affrontare alcune scelte importanti riguardanti anche la situazione lavorativa.



