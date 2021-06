Oroscopo Paolo Fox oggi 15 giugno 2021/ Amore, salute e lavoro per Capricorno, Toro, Vergine

Nuovo giorno, nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Oggi, martedì 15 giugno 2021, arrivano delle importanti novità per i segni di Terra – ovvero Toro, Vergine e Capricorno – e l’astrologo ha fatto il punto della situazione nel corso del solito appuntamento con la rubrica “Latte e stelle”, di Radio “Latte e miele”. Buon momento per gli amici del Capricorno, mentre il Toro deve fare i conti con il portafoglio. La Vergine, infine, deve fare attenzione alle problematiche tra lavoro ed economia…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Capricorno

Sei in crescita, piccole grandi cose possono nascere in questo momento, soprattutto a livello lavorativo, dove devi fare scelte non facili: è probabile che ci sia qualcosa che ti interessa che però non ti fa guadagnare abbastanza, oppure qualcosa che proprio non vuoi fare, ma che però ha un buon riscontro economico. Secondo l’oroscopo Paolo Fox in qualche modo devi trovare un equilibrio. In amore: guarda che non si può piacere a tutti, poi ultimamente ha i avuto anche qualche problema fisico, per cui i sentimenti sono un po’ sottotono.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Toro

Sta cercando di risparmiare denaro e non è facile con questo Saturno contro: molti soldi possono essere convolati nella casa. Il 2021 toglie qualcosa, ma toglie anche delle responsabilità e questo è certamente un aspetto positivo. In amore puoi fare qualcosa di nuovo, anche rinverdire un sentimento.

Vergine cosa prevede per oggi l’oroscopo Paolo Fox?

Ti allontani da una fase di disagio che c’è stata fra il 9 e il 10 Giugno: la settimana scorsa probabilmente è successo qualcosa che ti ha fatto stare male o ti ha deluso. È un momento in cui devi stare lontano da problematiche che riguardano soldi e lavoro, ma non è facile perché questo Giove in opposizione porta avanti dei progetti, in cui ogni tanto bisogna rivedere il proprio ruolo. In amore comunque ci sono meno perplessità e gli incontri sono sempre attivi.

