Oroscopo Paolo Fox oggi 15 giugno 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni

Che martedì 15 giugno 2021 sarà per i segni di Fuoco? La risposta arriva direttamente dall’oroscopo di Paolo Fox. Il celebre astrologo ha riportato le sue previsione nel solito appuntamento su Radio “Latte e miele” con la rubrica “Latte e stelle” e ci sono delle importanti novità per Ariete, Leone e Sagittario. Ariete continua il suo buon momento, mentre il Leone è in un momento di agitazione. Il Sagittario, invece, deve riflettere…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sull’Ariete

Con Luna e Marte in ottimo aspetto, bissa il successo degli ultimi giorni. Molti Ariete però non stanno bene e sono agitati, ma vi chiedo: come stavate l’anno scorso? Come stavate a Gennaio 2021? Andate avanti! Siete la locomotiva dello zodiaco, se non andate avanti voi, finiamo per scoraggiarci tutti noi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox se devi ripartire con un progetto, le stelle sono con te, mentre il cielo è un po’ offuscato per i sentimenti, perché quando si sta un po’ male, e ci sono delle problematiche da superare, è normale che si torni a casa e il partner non comprenda il nostro malessere. Non esagerare però, perché a volte dobbiamo capire che anche gli altri hanno dei problemi.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Leone

C’è un agitazione che bisogna gestire con prudenza. In amore una persona sta creando dei disagi, non ha voglia di continuare un certo progetto che avevi in mente, oppure ci sono delle tensioni. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è una persona, molto importante per te, che ti sta veramente mettendo alla prova e tu sei molto forte, ma fai attenzione perché c’è chi sfrutta questa tua energia e devi cercare di recuperarla in qualche modo

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Sagittario

Sai che fra mercoledì e giovedì della scorsa settimana è successo qualcosa di strano, vero? Beh, potrebbe ricapitare! Usa questa giornata per riflettere bene su quello che devi dire, anzi se vedi che ci sono delle tensioni, vai oltre. Questioni scritte, contratti, documenti, problematiche legate a questioni statali o comunali: c’è qualcosa che non va. Perdere tempo con la burocrazia non ti piace. In amore, attenzione alle parole.

