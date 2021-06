Oroscopo Paolo Fox oggi 15 giugno 2021/ Pesci, Scorpione, Cancro: le previsioni

Pesci, Scorpione e Cancro attendono con impazienza novità, in nostro soccorso arriva l’oroscopo di Paolo Fox. Il celebre astrologo ha riportato le sue previsioni per oggi, martedì 15 giugno 2021, nella classica rubrica “Latte e stelle”, di Radio “Latte e miele”, e non mancano le novità per i segni d’Acqua. I Pesci sono alle prese con la vigilia di una pausa di riflessione, mentre lo Scorpione deve fare i conti con a tensione palpabile, tanto da invadere anche la sfera lavorativa. Il Cancro, infine, deve affidarsi a Venere…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sui Pesci

Pausa di riflessione in arrivo, ma Giove e Venere parlano di amori, di riconciliazioni. Forse a metà settimana ci sarà qualcosa che non va, però entrare in conflitto con una persona solo perché non ti capisce, soprattutto se sei sposato, può essere un problema. Hai deciso di rivoluzionare la tua vita in positivo e nell’ambito del lavoro qualcuno può bloccare la tua ascesa? Fino a un certo punto. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox rispetto all’intorpidimento degli ultimi mesi, il fatto che Giove sia entrato nel tuo segno significa che davvero sei finalmente fuori dal tunnel di una situazione che ti ha fortemente creato problemi.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sullo Scorpione

Molto importante capire che cosa sta accadendo in amore: hai attraversato una giungla, dal punto di vista sentimentale e ti sei anche armato, metaforicamente, di un machete per farti largo fra contraddizioni, polemiche e in famiglia non sempre è stato tutto chiaro. Chissà che tu non abbia anche dovuto alzare la voce, o alzare le spalle. A buon intenditore… Questa tensione coinvolge anche il lavoro, per cui è meglio risolvere queste questioni personali. Le emozioni vanno gestite con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Cancro

Devi concederti l’amore, se c’è già una persona che ti interessa non riesci a pensare ad altri. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il problema può nascere se questa Venere ha fatto in qualche modo breccia nel tuo cuore, portando un sentimento trasgressivo: mi riferisco a chi è sposato o convivente da anni e si sta guardando intorno. Mi auguro che questa Venere agisca nel miglior modo possibile, nei rapporti concreti e nei rapporti con le persone.

