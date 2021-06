Oroscopo Paolo Fox oggi 15 giugno 2021/ Quali sono i segni più fortunati tra Acquario, Gemelli, Bilancia?

Quali sono le novità per i segni di Aria dall’oroscopo Paolo Fox? Non ci resta che scoprirlo. Il famoso astrologo, infatti, ha riportato le sue previsioni per oggi, martedì 15 giugno 2021, nel classico appuntamento con la rubrica “Latte e stelle”, di Radio “Latte e Miele”. Se l’Acquario ha la necessità di ritrovare un po’ di serenità, la Bilancia può contare su prospettive degne di nota nel lavoro. Infine i Gemelli devono sfruttare la giornata di domani, in vista di un giovedì in chiaroscuro…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sull’Acquario

Ha bisogno di ritrovare un po’ di serenità, ma come fare? Sfruttando questo Saturno, che rappresenta la saggezza. Cerca di non fare passi falsi e mettiti in gioco solo se ne vale la pena: è importante che la mente si liberi e fai attenzione ai rapporti con Toro e Scorpione. Periodo di spese per la casa, magari per un ammodernamento, anche di un ufficio, e devi cercare di lavorare meno.

Bilancia, che giornata sarà oggi secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

In amore o è distratta, oppure sente che ci sono conflitti da risolvere. Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il lavoro, invece, abbiamo un cielo molto interessante. Per i progetti si può ripartire, non parliamo solo di progetti concreti ma anche di nuove idee, perché se c’è una cosa che non ti manca è la creatività. D’altronde sei un segno d’aria e l’aria ha bisogno di esprimersi ogni tanto, di vivere emozioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sui Gemelli

Sfrutta questa giornata perché mercoledì e giovedì ci sarà un lieve calo, addirittura il tuo ruolo potrebbe essere messo in discussione. Sappiamo che i Gemelli in questi giorni pensano “ma chi me lo fa fare, perché devo mettermi in questo impiccio”, ma tu senza contraddizioni non sai vivere e soprattutto non sai stare senza una grande sfida mentale. Stando all’oroscopo Paolo Fox quelli che hanno una bella creatività, possono mettere in pratica il loro talento.

