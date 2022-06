Oroscopo Paolo Fox oggi 15 giugno 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Torna l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox anche in questo mercoledì. Come andrà la giornata? Ce lo dice l’astrologo. Per l’Ariete è un periodo davvero pieno di volontà e voglia di fare. In amore si pensa ad una separazione se c’è qualcosa che non rende più felice questo segno. Nonostante questo è un periodo molto buono, senza freni inibitori. Per il Toro, la luna è favorevole ed è un ottimo momento per stabilire nuovi contatti. In amore, le cose vanno bene grazie a Venere. I Gemelli allo stesso modo hanno delle buone stelle e anche sul lavoro potrebbero ricevere molto presto delle novità. Per quanto riguarda i sentimenti, potrebbero esserci delle fortunate conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete? Venere favorevole

Ariete, siete sempre pieni di volontà e di voglia di fare. Forse in certi casi anche pieni di rabbia, perché magari qualcuno non vi dà retta o cerca di limitare il vostro raggio d’azione. All’inizio dell’anno eravate un po’ bloccati e non potevate fare nulla, forse anche a causa di problemi fisici. Adesso vi sentite ribelli e senza freni inibitori. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che in amore, chi non si sopporta più pensa ad una separazione e chi vuole vivere un grande amore avrà, dal 23 giugno, Venere favorevole.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, l’amore in un buon momento

Toro, questo è un periodo importante per cercare di stabilire nuovi contatti e accordi, per trovare prospettive sul lavoro e non solo. Il 15 e il 16 saranno due giornate, perché vedranno la Luna favorevole. Probabilmente questioni familiari ricadono sulle vostre scelte e vi portano ad un po’ di nervosismo. C’è da risparmiare qualcosa e alcune decisioni che riguardano il lavoro potrebbero essere strettamente condizionate da esigenze personali. Per quanto riguarda l’amore, buon periodo: Venere è forte nel segno, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Il segno dei Gemelli ha delle idee molto brillanti. Il fatto che Mercurio sia entrato da poco nel tuo cielo è certamente di buon auspicio. Allo stesso modo Venere entrerà dal 23. Giove è già favorevole. La luna non è più opposta, dunque in questo periodo forse solo Nettuno potrebbe creare qualche piccolissimo problema. Lavoro? Puoi parlare con persone che possono definire il tuo futuro e devi impegnarti per far arrivare a maturazione i progetti che hai in mente. Questo è un cielo che parla anche di combinazioni fortunate nelle conoscenze. Bene l’amore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.











