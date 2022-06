Oroscopo Paolo Fox oggi 15 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: stelle…

Nuova giornata, solito appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per la Bilancia è un momento pieno di tensioni e le difficoltà: bisogna andare avanti con cautela, consapevoli di questo Giove in opposizione. Mercurio, comunque, è dalla parte del segno e rasserena animi e idee. Per lo Scorpione, presto ci sarà un bel recupero, anche se potrebbe esserci qualche preoccupazione per il partner o per qualcuno in famiglia. Comunque il cielo è importante per chi vuole amare. Per il Sagittario, invece, c’è un cielo particolare che non convince del tutto. Il periodo comunque è fertile e l’amore è sollecitato, ma è meglio chiarire tutto entro il 23 se ci sono problemi e pensieri.

Oroscopo Branko settimanale 17-23 giugno 2022/ Tempo di decisioni per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, qualche tensione

Bilancia, questa è una giornata da prendere un po’ con le pinze. Si va sempre avanti anche se a volte non è di certo il momento migliore. Però meglio andare avanti con le dovute cautele, considerando che abbiamo Giove sempre in opposizione, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento, le dispute, le difficoltà e le tensioni sono troppe. Chi è in battaglia dovrebbe cercare di fare pace con gli altri, anche se è difficile. Mercurio nel segno rasserena le idee. Gli ultimi tre mesi sono stati un po’ pesanti per tutti i Bilancia, per questioni fisiche o lavorative.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: i sentimenti...

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, l’amore è sollecitato

Cari Scorpione, si recupera! Il 15 e il 16 sono giornate interessanti per il vostro segno. L’amore è ancora un po’ nebbioso, perché forse siete arrabbiati con una persona che avrebbe dovuto fare o dare qualcosa di più. Inoltre potrebbe esserci un po’ di preoccupazione per il vostro partner. In famiglia, forse una persona non è stata bene e voi siete stati in pensiero. Cielo importante per chi si vuole amare, anche perché, dal 23, non avremo più Venere opposta, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-19 giugno 2022/ I Fatti Vostri, cambiamenti per Pesci e...

Sagittario, continua questo cielo particolare che ti mette di fronte a cose che non ti convincono del tutto. Giove e Marte ti danno le occasioni importanti che dovresti sfruttare. Ci sono delle cose che vorresti fare a modo tuo e invece sei obbligato a farle come dicono gli altri. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è quello di essere chiari, anche nei rapporti con i colleghi. Il periodo è fertile ma potrà capitare di sentire un po’ più di stanchezza. L’amore è particolarmente sollecitato in questo periodo ma se ci sono pensieri è meglio chiarire tutto entro il 23.













© RIPRODUZIONE RISERVATA