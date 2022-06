Oroscopo Paolo Fox oggi 15 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: le previsioni

Un cielo non proprio positivo quello di Cancro, Leone e Vergine in questa giornata. Come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, per il Cancro c’è qualche ansia e preoccupazione di troppo, soprattutto per chi ha una propria attività. Sul lavoro, infatti, potrebbe esserci qualche problema anche di tipo economico, con molti pensieri per quanto riguarda la casa e le varie spese. Passando al Leone, allo stesso modo i pensieri attuali sono casa e lavoro. Per quanto riguarda l’amore, tutto dal 23 si chiarirà. Parlando invece dei Vergine, forse c’è molta stanchezza e questo porta a volte a sentirsi molto soli e a desiderare di avere qualcuno al proprio fianco.

Oroscopo Branko oggi 15 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, indecisioni?

Cancro, ogni tanto ci sono delle piccole ansie ed è necessario capire dove sono proiettate queste indecisioni nella tua vita. Sul lavoro, c’è qualche pensiero, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Tutti quelli che hanno un’attività, che ultimamente non ha dato grandi frutti, sono preoccupati. Inoltre ci sono spese per la casa che gravano e chi si è trasferito da poco è un po’ più indeciso. C’è Giove in transito che parla di costruzioni un po’ lente nel loro divenire, ma non necessariamente bloccate. In queste giornate la luna è opposta e per questo l’atmosfera è un po’ elettrica.

Oroscopo domani 16 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, il lavoro…

L’Oroscopo di Paolo Fox dice che dal 23 il Leone sarà libero di amare ma ora deve pensare alle questioni di casa e di lavoro. Queste grandi stelle permettono di mettere a frutto le capacità in un lavoro a lungo termine. Oggi inoltre c’è la giusta energia per adattarsi rapidamente ad ogni situazione e anche l’amore può tornare protagonista. A proposito di sentimenti, se c’è stata qualche disputa, forse conviene rimanere in silenzio fino al 23 e poi tutto si chiarirà.

Vergine, c’è qualcosa di buono in questo cielo. Voi avete una buona propensione all’ascolto, soprattutto con questo cielo: è una capacità che per esempio non c’era lunedì e martedì. Siete gli unici a mettere ordine in un mare di confusione generato da altri e questa vostra dote è molto apprezzata da altri. Se in questi giorni però state lavorando troppo oppure avete troppe preoccupazioni, sarete un po’ troppo stanchi. Molte persone si sentono sole e sentono la necessità di vivere in coppia. Proprio per questo, molti Vergine cercano la loro metà, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Branko settimanale 17-23 giugno 2022/ Nuovi affari per la Bilancia

© RIPRODUZIONE RISERVATA