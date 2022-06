Oroscopo Paolo Fox oggi 15 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: i sentimenti…

Un oroscopo che parla di amore quello di oggi, mercoledì 15 giugno, per vari segni zodiacali. Il Capricorno, grazie a Venere favorevole, ha grandi stelle per innamorarsi e dovrebbe approfittarne. Sembra infatti vicino l’arrivo di una persona importante. Per l’Acquario, situazione simile. Dal 23 in particolare ci sarà più movimento per ciò che riguarda appunto l’amore. I Pesci, dopo giorni con qualche tensione di troppo, vivranno giorni migliori. In amore, si può tentare un riavvicinamento con una persona importante se ne vale la pena. Vediamo nel dettaglio cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Branko settimanale 17-23 giugno 2022/ Tempo di decisioni per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, grandi stelle per chi cerca l’amore

Capricorno, Giove è dissonante e questo significa che oggi si deve ripartire da zero. È chiaro che adesso tu devi riabilitarti e ripartire, analizzando tutto ciò che è stato con tranquillità, senza agitarti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi non trova l’amore, con Venere favorevole, dovrebbe fare un’attenta analisi di ciò che desidera. Grandi stelle, infatti, per chi vuole innamorarsi.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-19 giugno 2022/ I Fatti Vostri, cambiamenti per Pesci e...

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, i sentimenti…

Acquario, finalmente giornate sì! Ancora meglio nel weekend, con la Luna nel segno venerdì e sabato. Ora questo segno vuol fare esattamente quello che desidera grazie a Mercurio in ottimo aspetto a Giove che parla di idee vincenti. Magari non è ancora un oroscopo ricco, perché Saturno nel segno ha creato qualche problema, ma le cose vanno meglio. Inoltre dal 23, ci sarà anche più movimento che riguarderà anche l’amore.

Pesci, dopo due giorni vissuti con una forte tensione addosso, lunedì e martedì, adesso va meglio. Ti piace metterti in gioco, ma a volte trovi sul tuo percorso delle persone un po’ particolari che ti creano dei problemi. Fai attenzione a Gemelli e Sagittario che ti attraggono molto, ma sono molto diversi da te e potrebbero crearti non pochi grattacapi. Chi si era allontanato da qualcuno di importante può tentare un riavvicinamento, ma solo se ne vale la pena. Attenzione sul lavoro, perché ogni tanto le tue idee non collimano con quelle delle persone che hai attorno. Giornata di recupero, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 15 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA