Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 15 luglio 2019: Toro, Scorpione, Sagittario, Leone, Pesci

Oroscopo oggi lunedì 15 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, lunedì 15 luglio 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica di approfondimento astrologico Latte e Stelle sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Acquario è in un momento in cui sta subendo delle trasformazioni, bisogna cogliere il bene da questa situazione ed evitare di essere travolti. E’ un momento decisamente positivo per l’Ariete che deve sfruttare una situazione astrologica tanto congeniale e che può portare a sorridere per diversi motivi, primo tra tutti l’amore. I Pesci anche sono in crescita in un momento in cui possono, grazie alla loro personalità, raccogliere parecchi consensi. Lo Scorpione è riflessivo, sta aspettando il momento giusto per agire e scegliere come muoversi. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci sui segni zodiacali di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete inizia la settimana in modo sbandato, più che altro perché le cose che si devono fare sono tante, i progetti vanno portati avanti. Per tanti agosto sarà un mese di grande forza e se non c’è questa forza si deve cercarla. Quando c’è un oroscopo buono è importante sfruttarlo. Il Toro inizia una nuova settimana, lunedì e martedì inizia una nuova settimana per i sentimenti. I Gemelli non hanno un periodo semplice. Si litiga in continuazione e si discute di questioni da poco e anche legali. Magari le persone che hanno 18 o 20 anni non fanno causa a qualcuno ma le persone che hanno 40-50 anni in ogni caso possono essere più agitate. In amore ci sono molte perplessità. Il Cancro ha un luglio da spendere per l’amore, tuttavia si è sempre diffidenti soprattutto dopo una separazione, l’importante è che si stia anche meglio con sé stessi e che si siano chiuso delle situazioni che non piacciono.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Paolo Fox ci propone il suo oroscopo a LatteMiele, andiamo a vedere cosa ha detto per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha una settimana importante in vista di un agosto molto bello. In ogni caso pochi staranno con le braccia conserte, pochi però dovranno stare mettere a posto anche molte questioni amorose e lavorative. La Vergine ha come periodo migliore quello nell’ultima parte di quest’anno. Come ogni bravo Vergine si sta cercando di mettere in fila tutte le situazioni che interessano per poterle vedere meglio. La Bilancia parte un po’ affaticata e demoralizzata, da questo punto di vista si ha una buona maschera anche quando è molto stanca non lo di da a vedere, tutto è molto faticoso e nei casi più gravi ogni tanto arriva la voglia di mollare almeno che non si voglia lottare per ricucire uno strappo. La fine dell’anno poi porta successo ma si avrà bisogno di un aiuto. Lo Scorpione apre un periodo di riflessione, qualche tempo fa si è detto che a breve ci si sente più liberi anche di chiudere una porta e andarsene.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha delle grandi prospettive all’orizzonte, agosto è davvero il mese dei sentimenti. Quelli che hanno avuto una disputa lavorativa in agosto allora potranno lasciarsi andare a delle belle emozioni. Certo sarà necessario fare una bella potatura, ci sarà una bella ricrescita dopo qualche taglio. Chi ha una bella emozione da vivere può vincere una sfida proprio tra luglio e agosto. Il Capricorno ha la Luna nel segno, si sta pensando a cosa fare in autunno. Se si vede qualcuno assorto e muto non ce l’ha con il segno, pensa a ciò che deve fare nelle prossime settimane. Anche se non si vuole darlo a vedere si è decisamente ansiosi. Questo perché quando si ha a che fare con situazioni e persone poco chiare ci si allarma. In questi giorni c’è anche qualche tafferuglio da risolvere. L’Acquario sta vivendo una stagione di trasformazioni, non tutto è fluido anche chi fa lo stesso lavoro ha visto che ultimamente non c’è stata una crescita. Tra mercoledì e venerdì ci sarà elettricità nell’aria, qualcuno si sente polemico nel lavoro e di recente la questione dei soldi è stata oggetto di ripensamenti. C’è la necessità di abbattere qualche spesa, si a progetti di ridimensionamento. I Pesci hanno un periodo importante, progetti importanti sono legati anche al periodo dell’autunno. Ora è importante ritrovare il senso vero delle cose. Ogni tanto una piccola bugia toglie dall’impaccio ma non è facile ricordarsi ciò che hanno detto o che si è detto. Per colpa di una bugia si vive un momento di stress, l’unico problema è che ora ci si può innamorare di due persone o che il segno sia innamorato di qualcuno che non dà quello che si vorrebbe, agosto aiuta a recuperare sentimenti e legami che sono nati male.



