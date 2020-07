Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

Leggendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele cerchiamo di fare un’analisi, partendo dai segni al top. L’Ariete vive una parte centrale del mese molto interessante per i sentimenti sia l’amore o l’amicizia il punto focale. Si deve essere cauti però quando questa situazione sfocia in gelosia incontrollata. I Gemelli hanno grandissima voglia di innamorarsi grazie a una Venere positiva da marzo e in grado di regalare ottime risposte. Il Toro può contare su tre angeli custodi e cioè Luna, Giove e Saturno che in questi giorni stanno regalando ottime risposte. La Vergine sta vivendo un momento intrigante con la giornata di oggi che sarà senza dubbio costruttiva. Il 2020 sarà un anno ricordato sì per alcuni momento difficili, ma anche importante per la crescita personale. Questo può portare a una svolta in grado di creare presupposti interessanti anche in vista del futuro. Serve però pazienza in diversi campi, evitando che si vivano delle complicazioni.

Oroscopo Amore: L’Ariete vive una parte centrale di luglio davvero molto interessante a livello di emozioni e di cuore. Se però c’è troppa gelosia nell’aria si rischia di trovarsi di fronte a dei problemi. I momenti di tensione a livello professionale vengono attutiti proprio grazie all’amore. Il Cancro cerca un certo equilibrio anche dal punto di vista sentimentale, dove forse è il caso di rendersi conto che aspettare è la migliore soluzione. Questo perché il cielo di agosto sorride in maniera davvero scintillante. I Gemelli hanno grandissima voglia di innamorarsi, ma la speranza è che qualcuno lo abbia già fatto visto che Venere è nel segno già da marzo. Questo potrebbe voler dire che è arrivato qualcosa nella vita in grado di sconvolgere gli equilibri precedenti. Serve però forza e determinazione per vivere al meglio situazioni che proiettano verso il futuro. Lo Scorpione vive un periodo in cui sta recuperando sotto diversi punti di vista. Non è di meno l’amore che però esploderà letteralmente nel mese di agosto come accadrà anche per tanti altri segni.

Oroscopo lavoro: L’Ariete vive delle tensioni continue in questo periodo, anche a causa della burocrazia, solo l’amore sarà sbrogliare il bandolo della matassa. Il Toro fa trasparire una saggezza importante che può portare a mettere a posto tante cose e che può essere d’esempio per molte persone. Il segno però non si fa problemi se deve chiudere una collaborazione, infatti è in grado di chiudere tutto più rapidamente di quanto si possa pensare. Il Cancro non vive in maniera serena anche a causa dell’ingresso di Saturno in opposizione. Il regolatore dei conti rallenterà questo periodo, con alcuni incarichi che potrebbero essere importanti verso il futuro. Il Leone negli ultimi due mesi si trova a vivere degli sconvolgimenti pratici non facilissimi da gestire. Ora si deve lavorare per rimettere a posto diverse situazioni che si sono improvvisamente complicate. L’Acquario deve cercare di mettere un po’ in ordine quello che sta facendo dal punto di vista professionale.



