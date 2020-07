Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2020/ Leone, Gemelli, Cancro, Ariete

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 luglio 2020: Leone e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al Leone: giornata dubbiosa, forse sono poche le attenzioni che alcuni hanno nei confronti del segno. Chi sta con una persona di questo segno avrebbe bisogno di tenerezza anche se non chiede mai nulla. Gli ultimi due mesi hanno portato sconvolgimenti pratici.

Gemelli: grande voglia di innamorarsi, questa passione deve essere nata perché Venere è nel segno da marzo. Rimane biricchina Venere con le coppie sposate che possono essere cadute in tentazione. Se ci sono due situazioni poco chiare si ha tempo fino alla fine di luglio. Il lavoro inizia in maniera rallentata per avere uno slancio in autunno.

Oroscopo: Cancro e Ariete cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Diamo uno sguardo per l’oroscopo di Paolo Fox al Cancro: si cerca un equilibrio perduto. Sembra che le stelle ce l’abbiano col segno. Questo Saturno opposto è in effetti pronto a rallentare molto di questi segni zodiacali. Magari sono arrivati anche gli incarichi. Non si è pronti a lavorare in maniera serena, ogni giorno ce n’è una. Dal punto di vista sentimentale agosto porterà molto.

Ariete: pare che questa parte centrale del mese sia più interessante per le vicende di amore e amicizia. Se c’è troppa gelosia si deve essere più cauti. L’amore può compensare i momenti di forte tensione che riguardano la vita lavorativa dove molti dovranno far fronte alla burocrazia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA