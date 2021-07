Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox non è avaro di aggiornamenti per i segni d’Aria. Il celebre astrologo ha parlato delle stelle di Acquario, Bilancia e Gemelli nel corso dell’appuntamento a Radio Latte e stelle nella sua rubrica “Latte e stelle”, spiegando cosa v’è in serbo per oggi, giovedì 15 luglio 2021. L’Acquario attraversa una fase di passaggio, di cambiamento, e c’è bisogno di coraggio, mentre la Bilancia deve sforzarsi di essere diplomatica. I Gemelli, infine, viaggia verso un recupero…

OROSCOPO PAOLO FOX: LE PREVISIONI SULL’ACQUARIO

Non devi guardare al futuro con un senso di disfatta o paura. Urano è il futuro, sai bene che le cose non saranno più come l’anno scorso per vari motivi. L’autunno sarà diverso da quello del 2020, in qualche modo anche il prossimo anno ti darà delle agevolazioni. Secondo l’oroscopo Paolo Fox Siamo ancora nella fase di cambiamento, tu dovresti essere contento di vivere alla giornata, ma ti chiedi se stai facendo il passo più lungo della gamba. Eppure la spinta a realizzare finalmente quello che hai desiderato da tempo è più forte di tutto il resto. C’è bisogno di una persona che ti capisca, caro Acquario, sarai spesso con la testa sulle nuvole.

BILANCIA, SCOPRI LE PREVISIONI DI OGGI

Nel pomeriggio sarai più forte, questa Luna entrerà nel tuo segno zodiacale e tutte le emozioni che proverai saranno di riferimento per il futuro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox il periodo più pesante è stato tra marzo e aprile, adesso sei in lotta e vuoi fare valere le tue idee. Io consiglio di essere diplomatici e di preferire le situazioni facili a quelle difficili. Molto dipende anche dall’ascendente, i Bilancia nel complesso sono comunque in recupero.

OROSCOPO, GEMELLI: SVOLTA NEL POMERIGGIO?

Dal pomeriggio in poi recupero in vista per questo segno, che potrebbe a breve finire per vivere situazioni davvero favorevoli. Luglio però si concluderà in modo un po’ particolare dal punto di vista sentimentale e, per i Gemelli che hanno vissuto recenti problemi e discussioni, sarebbe meglio risolvere al più presto eventuali incomprensioni prima che si tramutino in stanchezza del rapporto. Secondo l’oroscopo Paolo Fox Diverso il discorso per chi ha un ex in ballo, che negli ultimi giorni di questo mese potrebbe ad esempio tornare alla carica magari per ottenere qualcosa.

