Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà?

Nuovo giorno, nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Che novità ci saranno per i segni di Fuoco oggi, giovedì 15 luglio 2021? Non ci resta che scoprirlo: il celebre astrologo ha fatto il punto della situazione nel corso del consueto appuntamento con la rubrica “Latte e stelle” sulle frequenze di Radio Latte e miele. L’Ariete deve pensare un attimino a rallentare i ritmi della sua vita, mentre il Leone può aspettarsi delle rilevanti novelle in amore. Il Sagittario, infine, il desiderio di andare lontano…

OROSCOPO PAOLO FOX: LE PREVISIONI SULL’ARIETE

Secondo l’oroscopo Paolo Fox questo giovedì dovresti iniziare a rallentare, rallentare anche i ritmi di queste giornate, so che ci sono tante cose da fare e che non è da te. Ariete, avete tante cose in programma? È vero che vieni da due anni complicati, ed è possibile che in virtù di ciò molte cose si siano accavallate, tuttavia è davvero consigliabile fermarsi e prendersi un po’ di tempo per sé stessi.

LEONE, CHE GIORNATA SARÀ?

Il segno del Leone le stelle prospettano la possibilità di un grande amore nell’aria, tanto da indurre a pensare ai fortunati che in questi giorni sono travolti da un sentimento importante la possibilità di effettuare il “grande passo”. Secondo l’oroscopo Paolo Fox Saturno opposto rappresenta dal canto suo la grande voglia di mettersi in gioco che alcuni di voi nutrono nel profondo; tuttavia non è il caso di ingaggiare lotte contro persone antagoniste e poco sincere. Negli ultimi giorni può anche capitare di rivalutare, in negativo, un’amicizia ma non disperate.

OROSCOPO, SAGITTARIO: GIORNATA IN RECUPERO

Prima parte della giornata sottotono, poi il recupero per tutti i Sagittario. Hai già pensato a quello che devi fare in autunno o nel 2022? Ci sono delle prospettive di rilancio. In realtà senti dentro di te il richiamo del viaggio, di una vita nomade. Secondo l’oroscopo Paolo Fox per molti, un riferimento importante è rappresentato da tutto quello che porta lontano. Magari ci sta anche chi è riuscito a tradurre in realtà questa fantasia, ma ora devi essere presente e pensare che devi fare qualcosa in più per muoverti, per vedere altri luoghi e frequentare altre persone.



