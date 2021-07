Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox segnala alcune novità niente male per Capricorno, Toro, Vergine. Le previsioni di oggi, giovedì 15 luglio 2021, sono decisive per i segni di Terra e l’illustre astrologo le ha presentate nel consueto appuntamento su Radio Latte e miele con la rubrica “Latte e stelle”. Il Toro deve fare i conti con alcune scelte molto importanti, mentre la Vergine si prepara ad un fine mese abbastanza significativo. Capricorno, infine, ha bisogno di prendersi del tempo per sè…

TORO, TEMPO DI DECISIONI IMPORTANTI

Il Toro è chiamato ad assumere decisioni molto importanti in ballo entro al giornata di sabato. Saturno dissonante può causare cali fisici e alcuni di voi potrebbero addirittura trovarsi coinvolti in situazioni lavorative poco piacevoli da gestire. Secondo l’oroscopo Paolo Fox tuttavia, in caso di tensioni a livello di coppia è meglio attendere fine mese per prendere delle decisioni, così da non prendere decisioni affrettate.

VERGINE, COSA DICONO LE STELLE?

Concluderai questa settimana con una buona sensazione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox dal 22 alla fine del mese molte situazioni di lavoro saranno più chiare. Nelle ultime settimane ho parlato di una sorta di indecisione, coloro che sono rimasti sospesi a metà a fine mese riceveranno di più, anche se sarà necessario un incontro o uno scontro per chiarire molte cose. L’amore, invece, deve essere rivalutato.

OROSCOPO PAOLO FOX: LE PREVISIONI SUL CAPRICORNO

Vivi un momento in cui devi stare per conto tuo. Non prendetevela a male, il Capricorno ogni tanto si chiude nelle sue stanze oppure si capisce che sta pensando ad altro: non è detto che non vi ami più o che non sia più interessato a voi, sta semplicemente elaborando dei dati. Secondo l’oroscopo Paolo Fox in questo momento puoi cedere qualcosa di importante in cambio della libertà. Il Capricorno vuole vivere intensamente, chi ha più di 50 anni sta cercando di recuperare tempo perduto e vita perduta. I sentimenti torneranno attivi dal 22.

