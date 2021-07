Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021/ Chi al top tra Pesci, Scorpione, Cancro?

Novità per i segni d’acqua dall’oroscopo Paolo Fox? Assolutamente sì: oggi, giovedì 15 luglio 2021, arrivano novelle per Pesci, Scorpione e Cancro in amore, lavoro ma non solo… Il celebre astrologo è intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e miele, nella consueta rubrica “Latte e stelle”, ed ha riportato gli aggiornamenti più importanti: i Pesci devono fare qualche riflessione in ogni campo, mentre lo Scorpione tra amore e lavoro vive di luci e ombre. Il Cancro, invece, si prepara a vivere mesi eccellenti…

OROSCOPO PAOLO FOX: LE PREVISIONI SUI PESCI

Per quanto riguarda incontri, relazioni ed emozioni i Pesci devono puntare sulla giornata di domenica. Non dimentichiamo che Giove sarà tuo beniamino nel 2022. Sembra una tappa lontana, ma già da questa parte centrale di luglio bisogna pensare a quello che farai in autunno. Sentimenti intralciati da ricordi e tensioni, soprattutto con alcuni segni zodiacali. Secondo l’oroscopo Paolo Fox le prove che hai dovuto affrontare sono state piuttosto pesanti, alcune persone di riferimento non ci sono più. Tutto sta cambiando, attento a non attaccarti alla prima persona che incontri solo perché hai bisogno di amore.

SCORPIONE, COSA DICONO LE STELLE?

Piano piano già dalla prossima settimana tornano emozioni più belle per lo Scorpione. L’amore ultimamente è stato fonte di disagio oppure sei stato lontano da una persona e poco compreso. Secondo l’oroscopo Paolo Fox a volte sei tu che sollevi polveroni per capire fino a che punto il partner ti segue nei tuoi voli pindarici. In amore non vedo tanta carica, ma per il lavoro c’è già in mente per l’autunno un cambiamento radicale.

CANCRO, LE PREVISIONI DELLA GIORNATA SECONDO PAOLO FOX

Da questa sera vi attende un po’ di agitazione, ma si tratta di una sensazione assolutamente passeggera. Secondo l’oroscopo Paolo Fox la vostra sensibilità vi caratterizza e vi impedisce di farvi scivolare le cose addosso, con il rischio di stare male anche per aspetti di poco conto. Ricordate che l’autunno e il 2022 saranno un periodo eccellente per tutti i Cancro che vogliono scendere in campo e recuperare, anche se giocare d’anticipo è fondamentale… per cui se potete agire già adesso, fatelo!

