Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: cosa dice il cielo

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, pronti all’azione

Ariete, lasciar andare un’occasione è difficile: con questo cielo voi siete pronti all’azione, ma soprattutto siete finalmente consapevoli del vostro valore e non volete sminuirvi. In realtà non avete mai perso fiducia in voi stessi ma negli ultimi due anni qualcosa si era bloccato. È tempo di fare scelte, per qualcuno anche d’amore, avvisa l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sarà forse un po’ di esitazione per i nuovi accordi, ma sappiamo che il tempo sarà galantuomo.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, i pianeti

Toro, la Luna non è molto dalla tua parte in questa giornata ma lo sarà di più domani e dopodomani. Oggi sarai molto nervoso e potrai prendertela per un motivo anche banale con le persone al tuo fianco. Sappi però che molti dei tuoi desideri potranno essere realizzati. Anche dal punto di vista sentimentale andrai incontro a un periodo migliore, soprattutto a partire da lunedì, quando Venere ti sarà ancora più amica, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, chissà che tu non abbia trovato un’amicizia amorosa di recente. Gli ultimi tempi sono stati importanti, ancor di più per coloro che hanno un’attività in proprio, perché lentamente si inizia a intravedere una via d’uscita, anche per quanto riguarda compravendite e occasioni. In questo periodo Giove e Saturno sono favorevoli e Venere, ancora nel tuo spazio zodiacale, permette qualcosa di più in amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è una situazione particolare, in cui devi parlare, meglio agire subito ed esprimersi ora, piuttosto che nel weekend.

