Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: previsioni

Cosa possiamo aspettarci da questa giornata appena iniziata? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia vuole maggiori sicurezze: sul lavoro sono cambiate molte cose e forse ci sono progetti che sono nuovi e dunque un po’ spaventano. In amore è un periodo importante. La Luna potrebbe portare qualche contrasto per lo Scorpione, ma bisogna guardare in maniera positiva al weekend. Il Sagittario vuole sentirsi libero nelle relazioni e soprattutto non controllato. Giove aiuterà sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, vuoi sicurezza

Bilancia, per te è un momento particolare della tua vita. Sei a caccia di sicurezza anche e soprattutto a livello lavorativo: da maggio molti progetti sono cambiati e hai sempre un po’ di paura che tutto vari. Forse perché non sei più sicuro di te, forse perché hai dovuto affrontare un problema, ma sei in ansia. Per l’amore questo è un periodo importante: puoi ritrovare un po’ di passionalità, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Nel weekend, se qualcosa non va, meglio parlare piuttosto che portare eventuali tensioni d’amore alla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, il venerdì

Scorpione, questa Luna strana potrebbe generare qualche contrasto: alcune tue idee non potranno essere messe in gioco immediatamente. È chiaro che ci saranno dei momento di tensione, però guardiamo in positivo a sabato e domenica: sono giornate che nasceranno con la Luna buona. Se oggi qualcuno ti fa arrabbiare, rimanda la discussione. Oggi fatti scivolare le cose addosso, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, vuoi sentirti libero in amore e il tuo è un segno che più è libero, più ama. Questo non vuol dire tradire il partner, ma semplicemente non sentirsi osservati e non stare accanto a una persona che impone delle cose. Giove ti aiuterà il tuo lavoro, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

