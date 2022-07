Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: cambiamenti e…

Un venerdì che parla di cambiamenti per i segni zodiacali: vediamo cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio. Per il Cancro da tempo ci sono cambiamenti che certamente intrigano ma d’altra parte preoccupano perché questo segno avrebbe bisogno di qualche conferma. Per il Leone c’è una luna storta che però sparirà nel weekend. Sul lavoro c’è qualche pressione di troppo. Parlando della Vergine, meglio non parlare troppo di lavoro perché questo potrebbe portare problemi in amore.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, l’amore…

Cancro, da maggio è iniziato questo periodo un po’ strano in cui hai dovuto rivedere tutto e in cui nulla è più come prima, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Queste rivoluzioni intrigano, perché cambiare fa un po’ parte del gioco delle vita, però tu hai anche un po’ bisogno di conferme. Questo porta a del nervosismo. Alcuni cancro più sognatori saranno diventati maggiormente spirituali per ritrovare un po’ di equilibrio, mentre altri dovrebbero calmarsi. Ricordiamo che da lunedì 18 l’amore tornerà protagonista.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine

Leone, in questo periodo, c’è ancora una fatica da superare. In questo venerdì abbiamo una Luna storta, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, ma il weekend sarà migliore. Se ultimamente ti sei sentito messo un po’ sotto pressione sul lavoro, prendersela con il partner non è la cosa giusta. Questo Giove in ottimo aspetto rappresenta uno scudo per te: se c’è stata una privazione e se qualcuno ha cercato di farti del male, vedrai che in qualche modo la pagherà.

Vergine, ci sarà una discussione che andrà evitata nel fine settimana. A volte parlare troppo di lavoro e, in qualche modo, dedicarsi di più alle questioni di carattere pratico, può creare dei fastidi. Forse hai al tuo fianco una persona che vorrebbe averti un po’ più vicino, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisognerà cercare di essere molto cauti nel weekend, per evitare discussioni. Inoltre meglio non perdere tempo e pazienza con chi non merita le tue attenzioni.

