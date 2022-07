Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 luglio 2022/ I sentimenti per Capricorno, Acquario, Pesci

Comincia un weekend ricco di emozioni per i vari segni zodiacali. Vediamo cosa succederà con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Capricorno è un fine settimana con un cielo tranquillo, in cui i pensieri lasciano un po’ spazio alla serenità. Per quanto riguarda i sentimenti, se una storia è ingombrante è meglio vederci chiaro. Per l’Acquario, invece, le questioni amorose saranno positive: questo è un cielo fortunato in amore. Per i Pesci la giornata parte bene. Dalla prossima settimana si riparte anche con l’amore ma è importante chiarire alcune cose.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, weekend migliore

Capricorno, sarà per te un weekend migliore, nonostante questo momento di trasformazione un po’ pesante. Tra le giornate migliori proprio questo venerdì, sabato, domenica. In questo weekend il tuo cielo è più tranquillo. È vero che non hai risolto tante cose e non per colpa tua, ma è pur vero che forse devi ripartire da zero. Non preoccuparti però e non pensare ogni giorno alle solite questioni. Bisogna dare anche spazio ai sentimenti: se una storia è ingombrante, oppure poco chiara, da lunedì vorrai vederci chiaro, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il venerdì

Acquario, in questi giorni questo cielo è molto reattivo. La Luna tocca il segno e si vede. Le questioni di carattere emotivo sono spinte da quest’oroscopo. Occhio invece dal punto di vista economico: bisogna stare un po’ attenti, perché magari anche per cercare di distrarti o farti una coccola, potresti spendere più del previsto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Bene per i nuovi incontri: questo sarà un cielo fortunato in amore.

Pesci, la giornata parte bene. La Luna toccherà il tuo segno zodiacale dopo le prime ore di sabato 16 e già domani e dopodomani avremo un cielo importante, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi temeva di non farcela, adesso sarà più in forze e sentirà maggior fiducia. La seconda parte dell’anno promette novità, soprattutto per quanto riguarda l’amore: dalla prossima settimana si riparte. In amore adesso si potranno chiarire molte cose. Bene per i cuori solitari che da lunedì saranno decisamente più affascinanti e anche più emozionati.

