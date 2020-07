Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 luglio/ Acquario, Scorpione, Sagittario, Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare altri quattro segni. Acquario: il segno è frastornato e quindi ancora più caotico del solito. Le persone creative sono anche un po’ disordinate, ma se questo è eccessivo alla fine ci si ritrova nei guai. Saturno arriverà a fine anno a regolare i conti. Si deve mettere ordine in amore e lavoro.

Scorpione: il segno è agitato, bisogna ricordare che lavoro e soldi sono un caos, non si riescono ad avere le idee chiare. Si rischia di essere affaticati per persone che sembrano contro. Buono il recupero, programmando un agosto d’amore.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario e Capricorno

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: grande voglia di amare col weekend importante. Più ci avviciniamo ad agosto e più soluzioni sentimentali diventeranno ideali. Si ama esplorare. Gli amori più belli sono quelli in cui si è cacciatori e il partner invece è la preda. La noia è stata in agguato e Venere opposta fa il suo.

Capricorno: giornata forte in un mese non tranquillo. Attenzione perché dietro l’angolo ci sono traguardi da raggiungere. Alcuni sono in attesa da novità dall’azienda per la quale lavorano. L’amore al momento non è in cima alla lista delle cose a cui si pensa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA