Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 maggio 2020/ Toro, Bilancia, Vergine e Scorpione

Toro, il punto dell’oroscopo del giorno

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco quanto detto per il Toro: giornata meno oppressiva rispetto a mercoledì e giovedì. C’è un cielo rilassante che promette una vittoria. Le prossime 48 ore saranno valide e daranno un quadro diverso. Saturno dissonante crea dei problemi per poco e per pochi. Giove favorevole, l’anno è di acquisizioni.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per la Bilancia?

Bilancia: è una giornata preludio di un sabato e di una domenica interessanti e non solo per le relazioni. C’è un piccolo spiraglio nelle relazioni d’amore e con gli altri e appagano di qualche delusione. Sarà possibile agire entro l’estate. Programmare un evento tra agosto e settembre sarà più facile.

Vergine, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta alla Vergine: si è un segno forte senza dubbio e sarà tra i primi a recuperare dopo questo periodo si deve preparare a una seconda parte del mese sotto pressione. Si ha grande aplomb, ma poi si sbotta contro la gente. Non si deve però commettere un errore.

Scorpione, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Scorpione: cambiamenti nel lavoro e nella vita. C’è stato un vero blocco, ma a settembre ci saranno buone opportunità. Potrebbe arrivare un momento di progetti. Entro luglio arriveranno decisioni importanti. Per ora si vive a giornata e questo può essere un problema.



