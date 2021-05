Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 maggio 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox tornano a caratterizzare il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico analizziamo i segni di Aria e le indicazioni fornite dall’astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 15 maggio 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e scoprire se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Acquario e della Bilancia?

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: week-end di riflessione, tanti progetti attuabili ma poche possibilità di risolvere certe situazioni. Ogni giorno c’è un piccolo ostacolo da superare. Maggio e giugno rappresentano il periodo migliore per sfogare la creatività, anche immaginando una vita diversa. Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Dovrete contare fino a dieci nel fine settimana prima di dire cose sbagliate. Non saranno un sabato e una domenica semplici, specie nelle relazioni nelle quali alla discussione si è preferita la fuga. Bisogna essere cauti. Con Capricorno e Ariete le discussioni maggiori o peggiori.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. I nati sotto questo segno rinascono, poiché Mercurio è nel segno e si fa messaggero di buone notizie nei confronti degli altri. Torna la voglia di parlare e di confrontarsi e, inoltre, si è molto osservati, attratti anche da persone importanti, interessanti. Non dimentichiamo poi l’importanza dell’autoironia.

