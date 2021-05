Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 maggio 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento trovano ampio spazio i segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 15 maggio 2021, per i nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere in basso per leggere le parole di Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Le cose nel lavoro non vanno bene per via di un Saturno agitato. Se c’è stato un grande successo da poco, bisogna ripartire da zero. In qualche modo, sia che tu abbia poco o molto, ti senti un po’ sotto pressione. La missione da compiere? Recuperare l’amore: ora è possibile”. Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. C’è rabbia, in quanto le cose non vanno per il verso giusto, anchei n virtù dell’opposizione di Mercurio e Venere e di una piccola quadratura di Giove. Bisognerà occuparsi di questioni scritte che non vanno come si vorrebbe. Attenzione ai soldi e se le discussioni si riverseranno in amore, doppia prudenza…

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il focus sui segni di Fuoco con l’Ariete. I nati sotto questo segno avvertono che c’è tanta agitazione e magari attribuiscono la colpa alle persone che stanno attorno a loro, quando in realtà i veri agitati e scontenti sono proprio loro. Marte contrario può portare fastidi. A livello fisico bisogna superare un piccolo problema (Marte in astrologia rappresenta infiammazioni e piccoli dolori). Infine, ecco una buona nuova: più procedono le settimane, più i risultati arriveranno.

