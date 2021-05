Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 maggio 2021/ Previsioni Pesci, Scorpione e Cancro…

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni tornano a fare compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento analizzeremo i segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 15 maggio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dello Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Week-end passionale, ma a volte non ti rendi conto di essere particolarmente critico, di non accettare nulla. Questo atteggiamento alla lunga può stancare. Non avere fretta di arrivare a risposte che per ora non ci sono. Emozioni importanti per chi vuole lasciarsi andare”. I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? Aumenta la dose di sensibilità, forse persino eccessiva, ma tra oggi e domenica la Luna coinvolge le emozioni e induce a chiarire cosa è rimasto in sospeso in passato. Marte è nel segno zodiacale e rappresenta una scuola di vita: certe persone non sono di rifermento e tante volte si è perso tempo con chi non meritava attenzione.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’approfondimento circa i segni d’Acqua con i Pesci. Arriva un week-end in cui non si risolvono tanti problemi, ma si può stare vicino a una persona amica e trovare il senso delle cose. Non chiedetevi perché le storie d’amore cambiano, l’importante è prenderne atto. In qualche modo serve più positività: Giove che tocca il segno regala un ampio margine d’azione per vivere le emozioni al meglio. Se ti senti ossidato dal tempo all’interno di una relazione, dovrai fare chiarezza dentro di te. Non escludo segnali di nervosismo.

