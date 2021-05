Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 maggio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo terzo week-end di maggio non può non avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 15 maggio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: uscite da un paio di settimane agitate, ci sono pianeti veloci che limitano la vostra strada e qualche discussione riguardante i contratti. Il consiglio? Seguite la strada maestra, senza cercare progetti paralleli o complicazioni inutili, perché l’anno prossimo bisognerà tirare i remi in barca. Cautela per quanto riguarda la forma fisica. Ora invece è il momento delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox relative a coloro che sono nati sotto il segno del Capricorno. Fine settimana sotto tono, nel quale una Luna opposta farà diventare più severi i nati sotto questo segno, dei veri e propri grilli parlanti nei confronti altrui. Attenzione agli scontri con persone della famiglia o dell’ambiente lavorativo.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento inerente ai segni di Terra con il Toro. In questi giorni vi dovrete accontentare, in quanto Saturno contro forma una quadratura. Non è un blocco insuperabile, indica l’insoddisfazione che state vivendo giorno dopo giorno, forse una fase snervante, inconcludente, per via di una promessa non mantenuta o un accordo sfumato all’ultimo minuto. In realtà questo è un anno che porta a vivere situazioni da zero. Attenzione alle dispute con persone diverse da voi, come un Sagittario.

