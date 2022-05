Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 maggio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: cosa c’è da sapere

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a domenica 15 maggio 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per l’Ariete

Ariete: Bisogna stare un po’ attenti ai soldi, perché è un momento in cui, a causa di ciò che è successo in passato e Giove che da poco è arrivato per mettere a posto le cose, c’è un dislivello da colmare. L’Oroscopo Paolo Fox ricorda che non sarà facile forse trovare la strada migliore per superare e attivare una fase di rinnovamento nella propria vita. Vi vedo comunque più coraggiosi, state seguendo una vostra logica e adesso non avete paura di nessuno, perché esprimete le vostre idee anche a costo di andare contro un capo o di vivere qualche conflitto. Nessuna ragione al mondo può fermarvi! Venere aiuta anche l’amore.

Toro e Gemelli, che domenica sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: In questo momento non bisogna essere troppo ostili. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questa è una giornata stancante: avete avuto un buon successo di recente o comunque siete riusciti a far fronte a qualche problema di tipo lavorativo, a proposito di conservare, più che innovare. In questa giornata, il fatto di essere riusciti a fare tanto, potrebbe indurvi a essere polemici con chi non vi ha aiutato. Gli orizzonti, da lunedì diventano più vasti e bisognerebbe farsi avanti. In amore, attenzione alle complicazioni, tra oggi e domani.

Gemelli: Le vittorie verranno servite su un piatto, ma naturalmente bisogna anche favorirle. Questo Giove aiuta intanto i nati di fine maggio. In un periodo così importante e decisivo, si potrebbe anche pensare di perdere qualcosa, come un passato che non ci appartiene più, a favore di qualcos’altro. Visto che Giove, dal 10 maggio, ha cambiato idea sul tuo conto, puoi cambiare anche tu situazione ed eliminare tutti gli elementi disarmonici della tua vita. L’Oroscopo Paolo Fox incoraggia. al di là di ogni ostacolo, l’amore può vincere e la forza non mancherà.

