Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 maggio 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: la domenica

Le previsioni per la giornata di domenica 15 maggio 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Tu cerchi di rimanere distaccato nei confronti della realtà e di non farti coinvolgere troppo, ma alla fine ci riesci? Giove è un po’ nervosetto e questo spiega che probabilmente ci sono delle questioni personali o di lavoro che probabilmente devi cercare di risolvere. I giovani alle prime avventure amorose sono favoriti, ricorda l’Oroscopo Paolo Fox, mentre quelli che hanno una lunga storia, con qualche problema, dovranno tentare un recupero: con Venere favorevole è possibile.

Cosa attende Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: È un cielo che porta nuovi orizzonti e, mi raccomando, non perdere di vista il tempo libero! Trova qualche momento tutto per te, perché il rischio di essere pressati e soffocati dalle responsabilità è alto e l’Acquario poi vive male tutte le imposizioni. Sei una persona diversa dagli altri, anche se poi proprio dagli altri cerchi consenso: questa è una contraddizione insita nel temperamento del segno che bisogna cercare di risolvere, evidenzia l’Oroscopo Paolo Fox.

Pesci: Se c’è una cosa che non riesci a fare, a volte, è controllare le tue emozioni. Tuttavia, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox, con la Luna favorevole, sfogati! Se si tratta di rabbia nei confronti di chi cerca di fermarti e importi la sua volontà, parla, sempre con saggezza. In questo periodo sarai alla ricerca di emozioni e persone diverse: se già conosci una persona bella e positiva ci sono grandi progetti in vista. È cominciato un nuovo processo, lento, che ti ha visto assumere nuove responsabilità, ma che ti ha anche permesso di superare qualche crisi vissuta nel passato. Oggi, le stelle sono a favore.

