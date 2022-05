Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 maggio 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

Andiamo a scoprire le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario: come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele l’Oroscopo Paolo Fox racconta quello che c’è da aspettarsi per questi segni nella giornata di domenica 15 maggio 2022.

Oroscopo Paolo Fox: la domenica della Bilancia

Bilancia: Devi essere certo di quello che fai altrimenti potresti ripensarci in continuazione o subire un danno. In questo momento devi fare anche i conti con una sensazione di grande tensione che stai vivendo e non sai se ribellarti, arrabbiarti o rimanere equilibrato: difficile, in questi giorni capire come la pensi e capire se sia necessario avere un atteggiamento determinato e forte nei confronti di tutti quelli che non stanno facendo quello che vorresti. L’Oroscopo Paolo Fox suggerisce la diplomazia, anche perché le lotte lunghe ed estenuanti finiscono per dare spazio solo a grandi preoccupazioni e un po’ di attenzione ci vuole.

Previsioni su Scorpione e Sagittario dell’oroscopo Paolo Fox

Scorpione: La voglia di emergere è altissima, l’ambizione anche e sarà possibile ottenere un miglioramento o, quantomeno, mantenere quello che hai. Mi piace questa giornata perché ha la Luna nel segno, ma bisogna ricordare che alcuni rapporti sono sotto pressione, per esempio con i segni del Toro e dell’Acquario. In questo momento secondo l’Oroscopo Paolo Fox meglio evitare atteggiamenti orgogliosi e ostinati, che sono da sempre il tuo problema, in quanto quando qualcosa non va bene e ti arrabbi e devi fare doppia fatica perché poi devi fare pace con te stesso e con glia altri. Agitazione da tenere sotto controllo, ma convogliamola sulla passione e sull’amore.

Sagittario: È un cielo molto libero che può portare anche a decisioni drastiche. Quando abbiamo un buon oroscopo, possiamo persino chiudere delle situazioni che non vanno più bene e queste chiusure non ci fanno del male. Nelle coppie nuove, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox, non c’è nessun problema, purché si continui ad ammirarsi a vicenda e ad evitare la competizione. C’è anche chi dovrà fare i conti con due emozioni contemporaneamente.

