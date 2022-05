Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 maggio 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Arrivati a domenica 15 maggio 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Cancro, Leone e Vergine.

L’Oroscopo Paolo Fox svela la domenica del Cancro

Cancro: In questo momento ci sono dei problemi reali da affrontare: fisici, di lavoro o semplicemente una scarsa capacità di rimettersi in gioco. In realtà, recentemente, come ricorda l’Oroscopo Paolo Fox i nati Cancro hanno fatto un grande lavoro su loro stessi: hanno cercato di essere più sereni e hanno portato alla luce delle contraddizioni. A fronte di un periodo di forte stress, qualche momento di agitazione e di calo fisico c’è stato e c’è ancora. Non escludo comunque novità importanti e la giornata di oggi è baciata da una buona Luna: stai affrontando con coraggio ogni esitazione.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Leone e Vergine?

Leone: Se hai un buon curriculum, qualcuno potrebbe proporti un “assolo”, ovvero un programma o un progetto tutto per te, oppure sei proprio tu che vuoi cambiare qualcosa rispetto al passato e, questa volta, Giove aiuta: c’è successo! Anche chi deve affrontare un esame, avrà di più. L’Oroscopo Paolo Fox sottolinea che questo è un mese importante per portare a conclusione ciò che di pratico c’è nella tua vita, mentre dal punto di vista sentimentale pare che ci sia una sorta di allontanamento: questo non vuol dire separazione, perché si può amare tanto una persona o conviverci, ma sentirla meno, come arrivare alla sera stanchi e non avere voglia di fare nulla. Non bisogna aggiungere inquietudine all’amore, tra oggi e domani soprattutto.

Vergine: L’importante è fare una seria analisi di tutte le emozioni che stai vivendo, evitando di ritornare al passato. Quel passato che in qualche modo è stato bloccato da Giove, il quale però non è più opposto. Qualche problema, evidenzia l’Oroscopo Paolo Fox, maturato negli ultimi potrebbe farsi sentire, ma adesso c’è la razionalità, la forza e l’energia giusta per superare ogni cosa. In amore c’è tanto da recuperare: aprile mi è sembrato un mese lontano dai tuoi desideri, ma adesso Venere è con te. Sentimenti premiati anche per chi supera quella barriera di diffidenza e pudore, che quasi tutti i Vergine hanno, e si fa avanti.

