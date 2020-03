Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 marzo 2020/ Ariete e Scorpione top, Leone e Toro problemi in amore…

L‘oroscopo di Paolo Fox torna a farci compagnia anche per la giornata di oggi, lunedì 16 marzo 2020. Andiamo a vedere quanto raccontato per i segni al top. L’Ariete è pronto a vivere una giornata davvero molto interessante. Bisogna sfruttare una mattinata che potrebbe portare a dare di più rispetto al pomeriggio. Anche il Toro vive una giornata molto interessante nella quale si potranno risolvere dubbi e nella quale si potranno mettere in chiaro diverse situazioni. Lo Scorpione vive una giornata davvero molto interessante soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Forse per alcuni può essere il momento di fare il passo decisivo in grado di permettere una crescita non di poco conto. L’ingresso di Mercurio nell’orbita porta novità per quanto riguarda gli incontri.

AMORE – Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox leggendo alcuni particolari legati all’amore. Il Toro vive di alti e bassi con il suo partner e questo rischia di essere un problema. Anche perché ormai da tempo si cerca un po’ di equilibrio e la voglia di raggiungere risultati che fin troppo spesso sono stati messi in secondo piano per gli altri. Il segno del Leone è agitato da problemi sentimentali ormai da troppo tempo. Si deve valutare con attenzione chi si ha vicino perché fin da troppo tempo si cerca di vivere grazie al supporto degli altri. Staremo a vedere quello che accadrà quando con una svolta si arriverà a toccare i propri progressi con mano. In fondo l’unico obiettivo comune di tutti è la tranquillità.

LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo del lavoro. L’Ariete deve vivere con attenzione la giornata. Gli astri indicano che la mattina è maggiormente proficua rispetto al pomeriggio. Questo indica dunque che serve forza e voglia di applicarsi per arrivare ai risultati cosa che però non tutti sono in grado di raggiungere. I Pesci sono nervosi e rischiano di litigare con le persone che sono attorno. Forse è il caso di gestire l’amore con maggiore equilibrio, evitando di rischiare di vedersi tutto complicare all’improvviso. Il Capricorno si vuole mettere in gioco in un momento in cui si possono prendere delle scelte importanti. Per farlo però serve coraggio e attenzione, perché il passo più lungo della gamba rischia di complicare inevitabilmente il momento attuale e anche il futuro.



