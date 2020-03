Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 Marzo 2020/ Pesci, Scorpione, Bilancia, Acquario e…

Oroscopo Paolo Fox di domenica per Gemelli, Bilancia, Acquario

Su Radio Latte e Miele le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox tengono conto del coronavirus anche per quanto riguarda i segni d’Aria. I Gemelli vivono giornate ricche del desiderio di tentare nuove strade e soluzioni, specialmente all’interno della questioni più personali. Verso la fine del mese sarà possibile apprezzare un buon cambiamento, ma sarà necessario mantenere la pazienza ancora un po’. L’arrivo di Venere all’interno del segno regalerà interessanti emozioni. La Bilancia? Nonostante la situazione difficile sarebbe bene riuscire a mantenere una buona dose di ironia, utilizzando questo tempo per coltivare le relazioni più importanti in vista di un Aprile che, grazie ad una Venere favorevole, permetterà di godere di emozioni entusiasmanti. Chiusura dedicata all’Acquario: l’irruenza che caratterizza i nati sotto questo segno risulta ancora più accentuata dal desiderio di cambiare alcuni aspetti della propria vita, ma è ancora necessario riuscire ad attendere almeno la fine di marzo. Per questo segno sembrano non esistere chiusure definitive, ma sarà presto necessario fare una importante selezione per decidere quali relazioni sia utile portare avanti.

Che giornata sarà per Cancro, Pesci, Scorpione

Focus sui segni d’Acqua per quel che riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Si parte dal segno del Cancro: da un po’ di tempo la situazione personale di molti potrebbe essere un po’ agitata, anche a causa di alcune difficoltà lavorative che spingeranno i più audaci ad interrompere alcune situazioni. Anche in casa non manca una certa tensione. Per lo Scorpione invece queste giornate sembrano far sentire particolarmente il desiderio di andare a fondo di alcune questioni riguardanti soprattutto alcuni progetti legati all’ambito sentimentale, portando qualcuno a rivedere i propri programmi. Ultimo segno di tutto lo zodiaco è quello dei Pesci: la tendenza ad assorbire le tensioni esterne sembra essere ora particolarmente controproducente, ma questo momento di crisi aiuterà i nati sotto questo segno a prepararsi ad un’importante rinascita. Gli imprevisti potrebbero fornire un’utile occasione per rilassarsi e concentrarsi sui progetti futuri. In amore sarà necessario parlare in maniera molto chiara per poter ridefinire efficacemente alcuni rapporti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA