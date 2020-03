Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 Marzo 2020/ Toro, Vergine, Capricorno, Ariete e…

Paolo Fox, oroscopo dl oggi 15 marzo per Sagittario, Ariete e Leone

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano d’attualità sulle frequenze di Radio Latte e Miele anche in questa domenica 15 marzo 2020 purtroppo segnata come i giorni scorsi dall’emergenza coronavirus. Partiamo dal segno dell’Ariete e dunque dai segni di Fuoco: queste giornate richiedono di mantenere la calma, nonostante l’indole di questo segno risulti essere irrequieta e passionale. La stretta convivenza con i propri cari che molti di noi stanno vivendo porta irrimediabilmente a qualche forzatura che potrebbe creare nervosismo. Per quanto riguarda il Leone questa condizione di blocco costringerà molti a rimandare alcuni progetti, ma la situazione astrologica sembra mantenere un assetto favorevole, permettendo presto di interrompere relazioni e rapporti che non si riveleranno all’altezza. Chiusura per il Sagittario: ora più che mai è necessario mantenere un approccio ottimistico nei confronti del futuro, senza lasciarsi troppo innervosire da chi non è in grado di sostenerlo.

Le previsioni dell’oroscopo per Toro, Vergine e Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra di cui si occupa Paolo Fox nelle sue previsioni dell’oroscopo su Radio Latte e Miele. Anche questa domenica è inevitabilmente segnata dal coronavirus, per i nati Toro in questi momenti difficili sarà possibile apprezzare la qualità di alcuni rapporti, curando particolarmente le relazioni. Quest’anno promette il raggiungimento di grandi risultati. Se siete della Vergine conoscete bene le difficoltà di questo periodo e i ritardi che questo potrebbe aver causato ad alcuni progetti: tutto ciò potrebbe generare un po’ di nervosismo, ma il maggior tempo a disposizione favorirà la nascita di nuovi programmi per il futuro. Ottimismo anche per il segno del Capricorno: giornate utili per fermarsi a riflettere su alcune questioni e fare programmi da attuare verso la fine della primavera, anche grazie alla presenza di Giove nel segno. Questa solitudine e l’atteggiamento a ritirarsi nei propri pensieri non dovrebbe essere vissuta come una pena ma come un vantaggio utile a chiarire alcune questioni con se stessi.

