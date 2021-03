Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano puntali anche oggi, lunedì 15 marzo 2021 nella rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occupiamo in maniera particolare delle previsioni di oggi per i segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dall’Ariete, nonostante qualche piccolo problema personale ereditato dagli ultimi due anni, una Luna nel segno sembra garantire una buona energia per tornare a mettersi in gioco. La giornata di oggi invita a non prendere decisioni affrettate, prendendosi il tempo necessario a superare le difficoltà irrisolte.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Nati Leone? Questa settimana sembra prospettarsi piuttosto valida, nonostante un lieve calo previsto per la giornata di mercoledì. Dopo i fastidi affrontati durante l’ultimo mese, ora sembra ardere il desiderio di riprendere in mano alcune situazioni attuando importanti cambiamenti. Attenzione a non riversare in amore le piccole frustrazioni con cui ci si potrebbe dover confrontare.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Gemelli e Acquario/ Previsioni di oggi 15 marzo 2021

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox se siete nati sotto il segno del Sagittario, le ultime settimane potrebbero aver visto nascere qualche piccola situazione di disagio che potrebbe aver dato vita ad un po’ di stress. Anche questa settimana costringerà qualcuno a confrontarsi con se stesso.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 marzo 2021/ Previsioni Toro, Vergine, Capricorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA