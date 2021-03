Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Poteva mancare l’appuntamento con i segni d’Acqua e le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox in questa lunedì 15 marzo 2021? La risposta è ovviamente no: la conoscevano già gli ascoltatori della rubrica “Latte&Stelle” su Radio Latte e Miele. Ora tocca a voi lettori de ilsussidiario.net scoprire cosa riservano gli astri per Cancro, Scorpione e Pesci…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Secondo Paolo Fox per i nati Cancro nonostante un lunedì un po’ sottotono, questa settimana potrà contribuire in maniera significativa a ricostruire tutte quelle situazioni che negli ultimi due anni sono state messe in discussione. I mesi estivi di questo nuovo anno imporranno alcune importanti scelte, per questo sarebbe bene guardarsi intorno e valutare adeguatamente le opportunità che si potrebbero presentare.

Nati Scorpione? Questa settimana sembra regalare qualche occasione in più sul piano economico, ma sarà necessario cedere ad alcuni compromessi. Venere favorevole sembra regalare delle buone opportunità anche sul piano sentimentale, ma attenzione a non trascinare storie che non hanno futuro.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Non possiamo esimerci dal chiudere il capitolo dedicato allo Zodiaco e alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox senza fornirvi il quadro riguardante i Pesci: queste giornate potrebbero aiutare a capire meglio su quali relazioni è il caso di impegnarsi di più, scendendo a patti con le delusioni con cui ci si è dovuti confrontare nel corso degli ultimi mesi. Buone intuizioni in vista sul piano lavorativo.

