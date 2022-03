Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 marzo 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: i pianeti…

Buongiorno e bentornati con il consueto appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox, che come ogni mattina ci dà qualche dritta sulla giornata appena iniziata. Questo martedì 15 marzo come sarà? Come andranno amore, lavoro, famiglia e non solo? Ce lo dice l’astrologo, sui canali di Radio Latte Miele. Scopriamo le previsioni per Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 15 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e...

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, novità vicine

Cari Ariete, ci sono varie situazioni che potrebbero cambiare. Lo sbocco è vicino: da domenica 20 avremo anche il Sole nel segno. L’Oroscopo Paolo Fox crede sia arrivato il periodo giusto per fare quello che volete. Ovviamente non è escluso che ci sia qualche imprevisto, qualche discussione, qualche ritardo, come accade sempre. Possibile che tu debba superare qualche piccolo fastidio per te o per chi ti sta vicino. Paragonando però questo cielo a quello di fine 2021 e inizio 2022… che svolta! Ma soprattutto, che coraggio! Anche quelli che ancora non hanno avuto conferme, sono decisamente più determinati. Anche se non vuoi più fare una cosa o liberarti di un peso, sarai favorito.

Oroscopo domani 15 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro, amore e…

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, giornate di pensieri e…

Per il Leone sarà una settimana interessante, anche se abbiamo queste opposizioni di Venere e Marte, che rappresentano però più che altro confusione, non distruzione. In amore, in famiglia, nelle relazioni e nelle amicizie c’è qualcosa da rivedere, perché comunque, anche in vista della fine del mese, arrivano delle novità che potrebbero ribaltare le carte in tavola. Non ci dimentichiamo che l’Oroscopo di questi giorni – dice Paolo Fox – è anche influenzato da quello futuro e siccome, dal 10 di maggio, avrai un bellissimo Giove, è arrivato il momento di fare esattamente quello che vuoi tu.

Oroscopo domani 15 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Sagittario, siete liberi e proiettati verso il futuro, verso una primavera che parte domenica, quindi fra pochissimi giorni. Saranno – quelli che verranno – momenti estremamente importanti. Siete liberi verso un maggio che dal 10 inizierà a dare di più: i più fortunati hanno già ricevuto una conferma per la primavera e per l’estate, altri stanno aspettando, anche se a volte quest’attesa snerva. Queste giornate infatti potrebbero essere un po’ faticose. L’Oroscopo Paolo Fox dice: attenzione oggi, domani, dopodomani, perché il fatto di vedere che, apparentemente, nulla si muove, potrebbe agitare il tuo animo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA