Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la giornata

Appuntamento come ogni mattina con l’Oroscopo Paolo Fox. Come sarà questo giorno appena cominciato? Cosa possiamo attenderci da questo martedì? Ce lo dice l’astrologo sui canali di Radio Latte Miele, attraverso i quali analizza le stelle e i pianeti. Scopriamo insieme come andrà per i segni di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, non manca la creatività

Caro Gemelli, in questi giorni non manca la voglia di fare, così come non manca la creatività. Però preparati: tra mercoledì e giovedì potresti dover affrontare qualche discorso un po’ particolare. Tra l’altro, a proposito di discorsi e di parole, proprio tu che di solito ne hai tante di parole da spendere per gli altri, in questi giorni potresti addirittura rimanere in silenzio perché non riesci a decifrare i comportamenti di una persona. O forse, dice l’Oroscopo Paolo Fox, potesti restare senza parole di fronte a un qualcosa che, fra mercoledì e giovedì, potrebbe stupirti. Cosa sarà? Lo vedrai solo nei prossimi giorni.

Bilancia e Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox per questi due segni?

Per la Bilancia è un mese decisivo e lo sarà ancora di più il prossimo, aprile. In questi giorni abbiamo delle stelle che aiutano i progetti. È quindi molto importante arrivare ad un equilibrio, perché da maggio certe cosa potrebbero sfuggire di mano. Per esempio, un’incomprensione d’amore o qualcosa che abbia portato qualche piccolo fastidio, se non viene risolta entro aprile potrebbe andare per le lunghe e complicarsi, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Questo martedì è una giornata che attiva i ragionamenti.

Acquario, molto importante fare ordine nella vostra vita. Questo è un cielo importante, ma abbiamo Urano, governatore del segno, dissonante. Quindi a fronte di tante cose che stai facendo, evidentemente qualcuna te ne sfugge. Qualche distrazione potrebbe essere già capitata nei giorni scorsi o capitare anche oggi. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: massimo rigore, per giornate comunque molto attive, in cui sei protagonista. L’amore premia con Venere nel segno.



